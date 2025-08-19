Más Información

Pese a negativa de Sheinbaum, DEA afirma que Proyecto Portero es binacional; insiste en que se realiza junto con autoridades mexicanas

Pese a negativa de Sheinbaum, DEA afirma que Proyecto Portero es binacional; insiste en que se realiza junto con autoridades mexicanas

"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

EU pinta de negro el muro fronterizo; quiere que esté “más caliente” y sea más difícil de trepar para los migrantes

EU pinta de negro el muro fronterizo; quiere que esté “más caliente” y sea más difícil de trepar para los migrantes

Propone Sheinbaum a Genaro Lozano como embajador en Italia; esta es su experiencia

Propone Sheinbaum a Genaro Lozano como embajador en Italia; esta es su experiencia

Muere Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en un tiroteo; habría sido un ajuste de cuentas

Muere Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en un tiroteo; habría sido un ajuste de cuentas

Poder Judicial resuelve que “Quién es Quién de las Mentiras” de AMLO violó derechos de críticos; destaca caso de Max Kaiser

Poder Judicial resuelve que “Quién es Quién de las Mentiras” de AMLO violó derechos de críticos; destaca caso de Max Kaiser

Señalan a 3 en crimen del influencer Camilo Ochoa “El Alucín” en Morelos; Fiscalía ya cuenta con rostros de los responsables

Señalan a 3 en crimen del influencer Camilo Ochoa “El Alucín” en Morelos; Fiscalía ya cuenta con rostros de los responsables

Localizan fosa clandestina en rancho donde hallaron restos de la maestra Irma Hernández, en Veracruz; cuerpos estaban en descomposición

Localizan fosa clandestina en rancho donde hallaron restos de la maestra Irma Hernández, en Veracruz; cuerpos estaban en descomposición

Jerusalén. La modelo y activista Nadeen Ayoub, que representará por primera vez a Palestina en el certamen de que se celebrará en noviembre en Tailandia, afirmó que su misión es llevar "la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado".

Ayoub será la representante de en el certamen, según confirmó la Organización Miss Universo (MUO) a la cadena CNN. “La señora Ayoub, una destacada defensora y modelo palestina, encarna la resiliencia y la determinación que definen nuestra plataforma”, declaró la MUO este domingo a la cadena británica, anunciando así la histórica participación palestina en el certamen de belleza internacional.

Coronada como Miss Palestina en 2022, Ayoub expresó su entusiasmo por el anuncio en sus redes sociales: “Represento a cada mujer y niño palestino cuya fuerza el mundo necesita ver", dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Lee también

“Mientras Palestina sufre la angustia, especialmente en , llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado", añadió.

La modelo explicó que el proceso para calificar al certamen no fue fácil: "Es la primera vez en la historia que Palestina está siendo representada, lo que implicó cumplir muchos requisitos".

En su mensaje, también señaló que "no debería haber una reina que esté callada ante lo que está pasando en Gaza", lo que calificó como "la injusticia más grande".

“Palestina necesita ser mostrada en cada plataforma, y la gente que está sufriendo necesita ser vista”, subrayó Ayoub, quien aspira a lucir durante el certamen diseños de creadores palestinos como una forma de apoyo a su pueblo.

Lee también

Nadeen Ayoub, que reside actualmente en Dubái, estudió inglés y psicología en la University of Western Ontario (Western University), en Canadá, según detalla en su perfil profesional de LinkedIn.

La confirmación de su participación ha generado reacciones positivas en redes sociales según la modelo: “Puedo ver la felicidad de la gente al saber que Palestina está siendo representada. El pueblo palestino es más que su sufrimiento” reiteró.

El anuncio llega en medio de la guerra en Gaza, donde más de 62 mil personas han muerto desde octubre de 2023, ya sea por los , en intentos por acceder a comida o, más recientemente, a causa de la desnutrición, que se ha incrementado en el enclave y afecta especialmente a los niños.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Sanborns en riesgo de desaparecer? Esto es lo que venden en las tiendas DAX de Carlos Slim. Foto: Adobe / Berenice Fregoso / El Universal

¿Sanborns en riesgo de desaparecer? Esto es lo que venden en las tiendas DAX de Carlos Slim

Pensión IMSS: ¿Quiénes recibirán aumento de 15% en septiembre y por qué? Monto. Foto: iStock / fizkes / IMSS

Pensión IMSS: ¿Quiénes recibirán aumento de 15% en septiembre y por qué? Monto

Visa americana. Foto: iStock

¿Vas de viaje? 5 acciones que podrían poner en riesgo tu ingreso a Estados Unidos

Pasaporte mexicano. Foto: Diana Espinoza

¿Tu pasaporte no fue sellado? Así puedes revisar tu permiso de estancia en Estados Unidos

Pixabay

Burning Man 2025: Cuándo es, cuánto cuesta y cómo vivir el 'festival' más excéntrico de Estados Unidos