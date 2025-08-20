Anchorage, Alaska.- Un hombre de Alaska podría haber salido como el mayor ganador de la cumbre de alto nivel celebrada la semana pasada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Anchorage. Se fue con una nueva motocicleta, cortesía del gobierno ruso.

La delegación de Putin regaló a Mark Warren, un inspector de incendios jubilado del Municipio de Anchorage, una motocicleta Ural Gear Up con sidecar, una semana después de que una entrevista de un equipo de televisión con Warren se volviera viral en Rusia. La compañía de motocicletas, fundada en 1941 en el oeste de Siberia, ahora ensambla sus motos en Petropavlovsk, Kazajistán, y las distribuye a través de un equipo con sede en Woodinville, Washington.

Warren ya poseía una motocicleta Ural, comprada a un vecino. Estaba haciendo diligencias en ella una semana antes de la cumbre cuando un equipo de televisión ruso lo vio y le pidió una entrevista.

Warren le contó al equipo sobre su dificultad para obtener piezas para la moto debido a problemas de oferta y demanda.

"Se volvió viral, se volvió una locura, y no tengo idea de por qué, porque realmente sólo soy un tipo súper normal", comentó Warren el martes. "Simplemente, entrevistaron a un viejo en una Ural, y por alguna razón piensan que es genial".

El 13 de agosto, dos días antes de la cumbre entre Trump y Putin para discutir la guerra en Ucrania, Warren recibió una llamada del periodista ruso, quien le dijo: "Han decidido darte una moto".

"Me quedé con la boca abierta": ganador de una moto rusa

Warren comentó que un documento que recibió indicaba que el regalo fue organizado a través de la Embajada de Rusia en Estados Unidos, la cual no respondió a un mensaje el martes.

Warren dijo que al principio pensó que podría tratarse una estafa. Pero después de que Putin y Trump partieron de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson tras su cumbre de tres horas de duración el viernes pasado, recibió otra llamada informándole que la moto estaba en la base.

Le indicaron que fuera a un hotel en Anchorage al día siguiente para la entrega. Fue con su esposa, y allí en el estacionamiento, junto con seis hombres que asumió eran rusos, estaba la motocicleta color verde olivo, valorada en 22 mil dólares (413 mil 681 pesos).

"Me quedé con la boca abierta", señaló. "Dije, 'Tienes que estar bromeando'".

Lo único que los rusos pidieron a cambio fue tomarle una fotografía y entrevistarlo, a lo que les dijo: "Si quieren algo de mí, van a estar muy decepcionados".

Dos reporteros y alguien del consulado se subieron a la moto con él, y condujo lentamente alrededor del estacionamiento mientras un camarógrafo corría al lado y lo filmaba.

La única reserva que tenía sobre aceptar la Ural es que de alguna manera podría verse implicado en una trama rusa nefasta. Warren dijo que no quiere "un montón de detractores viniendo tras de mí porque tengo una motocicleta rusa... No quiero esto para mi familia".

Cuando estaba firmando los papeles para tomar posesión de la motocicleta de la embajada rusa, notó que fue fabricada el 12 de agosto.

"Lo obvio aquí es que salió del piso de exhibición y fue subida a un avión.

