La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha implementado la estrategia "Moto Segura" con el objetivo de combatir el robo de estos vehículos y reordenar estacionamientos en unidades habitaciones y plazas comerciales.

A través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, se han pintado o balizado 296 cajones de estacionamiento en 12 unidades habitacionales para el correcto estacionamiento de motocicletas en estos lugares.

Las alcaldías en donde se ha implementado el programa, desde su comienzo el pasado 6 de junio, son Iztapalapa, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Benito Juárez.

Y es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana detectó a través de trabajos de inteligencia y análisis de incidencia de robo, que en ocasiones las motocicletas son robadas sin violencia debido a que son estacionadas de forma desordenada.

Por ello también se realizó el balizamiento de cajones de estacionamiento en 41 plazas públicas reordenando 890 cajones.

Con lo anterior se puede tener una mayor vigilancia de los vehículos a través de las cámaras de vigilancia de las plazas y las del Centro de Comando y Control (C2).

La SSC informó también que el robo de motos se da en inmediaciones de tianguis y mercados sobre ruedas.

