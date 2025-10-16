Más Información

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

"Lo único que salvamos fue un colchón"; familias de Álamo duermen a la orilla de la carretera en espera de ayuda

"Lo único que salvamos fue un colchón"; familias de Álamo duermen a la orilla de la carretera en espera de ayuda

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Escoltas del abogado David Cohen rinden su declaración ante el MP; aseguran "no haberse dado cuenta" que era vigilado

Escoltas del abogado David Cohen rinden su declaración ante el MP; aseguran "no haberse dado cuenta" que era vigilado

Tiene Ramírez Bedolla 62% de aprobación en Michoacán

Tiene Ramírez Bedolla 62% de aprobación en Michoacán

"Mis paisanos lloran de coraje, lloramos todos"; Ignacio Morales Lechuga en Con los de Casa ante desastre en Veracruz

"Mis paisanos lloran de coraje, lloramos todos"; Ignacio Morales Lechuga en Con los de Casa ante desastre en Veracruz

Cámara de Diputados aprueba reforma al Código Fiscal para 2026 y la envía al Senado

Cámara de Diputados aprueba reforma al Código Fiscal para 2026 y la envía al Senado

Senado aprueba en fast track reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; oposición acusa simulación en retroactividad

Senado aprueba en fast track reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; oposición acusa simulación en retroactividad

Embajador Esteban Moctezuma responde a congresista de EU; pide "diálogo constructivo" tras críticas a Sheinbaum por relación con Cuba

Embajador Esteban Moctezuma responde a congresista de EU; pide "diálogo constructivo" tras críticas a Sheinbaum por relación con Cuba

Así arrestaron a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen

Así arrestaron a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen

EU revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos; conoce quiénes enfrentan la medida

EU revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos; conoce quiénes enfrentan la medida

Jerusalén. El ministro de Justicia israelí, Yarin Levin, propuso ante la Knéset (el Parlamento de Israel) establecer un tribunal penal especial para juzgar a los autores ​​de las del 7 de octubre de 2023, en un proceso que podría resultar en la de muerte a los condenados.

El tribunal tendría como objetivo, dijo el ministro en declaraciones recogidas por el diario Times Of Israel, juzgar a los cientos de gazatíes, acusados de ser operativos de , que fueron capturados en entre el 7 de octubre de 2023 y el 14 de octubre de ese mismo año por los delitos contemplados en la Ley para la Prevención del Genocidio de 1950 de Israel, basada en la Convención sobre el Genocidio de 1948.

Según la legislación, el tribunal estaría integrado por 15 miembros, que incluirían jueces cualificados del o juristas internacionales que el ministro de Justicia, en consulta con el ministro de Asuntos Exteriores, considerase poseyesen las cualificaciones adecuadas.

Lee también

El Estado podría solicitar la , aunque dicha decisión requeriría la aprobación del primer ministro en consulta con altos funcionarios de seguridad.

Hombres armados de Hamas en camionetas escoltan autobuses que transportan prisioneros palestinos liberados. Foto: AP
Hombres armados de Hamas en camionetas escoltan autobuses que transportan prisioneros palestinos liberados. Foto: AP

Parlamento israelí analiza propuestas contra autores del ataque de Hamas

La Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knéset ya ha comenzado las deliberaciones sobre la propuesta de ley sobre el tribunal, que deberá ser aprobada en una primera, segunda y tercera lectura antes de poder realizarse la definitiva en pleno para su aprobación.

Este septiembre ya fue aprobada en primera lectura por el Parlamento israelí una propuesta de enmienda al que establece la pena de muerte para terroristas, pese a la oposición de su asesor jurídico.

Lee también

Israel prohíbe la pena de muerte para la mayoría de los delitos civiles y penales, y está permitida exclusivamente en casos extraordinarios, principalmente por o genocidio.

Desde la fundación del Estado en 1948, el único caso que resultó en una ejecución fue el de Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto, cuya sentencia fue llevada a cabo en 1962 tras ser condenado por crímenes contra la humanidad.

En los últimos años, especialmente tras el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamas en territorio israelí y varios casos de atropellos y ataques con , han surgido propuestas legislativas para permitir la pena de muerte, impulsadas principalmente por partidos de derecha y ultraderecha como medida disuasoria.

Lee también

Diversos asesores legales y fiscales, así como organizaciones de israelíes e internacionales, han expresado su oposición a estas propuestas, alegando riesgos de violar derechos humanos fundamentales y exponer al país a condenas internacionales.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE Confirman fecha de PAGO DOBLE en noviembre. ¿Qué pensionados lo recibirán. Foto: Canva / Adobe / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE: Confirman fecha de PAGO DOBLE en noviembre. ¿Qué pensionados lo recibirán?

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre. Foto: iStock / metamorworks / Renapo

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre

Ciudadanía. iStock/ insta_photos

La mayoría de estadounidenses no podría aprobar el examen de ciudadanía: Aquí las preguntas más “difíciles”

Visa de trabajo. Foto: iStock

Adiós a la visa H-1B de $100,000: Conoce la visa TN, tu pase como profesional mexicano a Estados Unidos

Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, hora, ruta y todo sobre el baile de "Thriller" en el desfile más terrorífico del año. Foto Gabriel Pano / El Universal

Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, hora, ruta y todo sobre el baile de "Thriller" en el desfile más terrorífico del año