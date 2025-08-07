Más Información

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

SEP reacciona a fallo de la Corte para eliminar mención de Lorenzo Córdova en libros; "sin efecto para el ciclo escolar 2025-2026"

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Inflación anual desacelera en julio, llega a 3.51%; liga dos meses a la baja

Tormenta Tropical Ivo avanza por el Pacífico; afecta 3 estados y podría intensificarse a huracán categoría 1

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Miami.- Seis militares desarmados frenaron al sargento Quornelius Radford, quien el miércoles disparó contra cinco de sus compañeros de la base de , en, sur de Estados Unidos, de los cuales tres salieron este jueves del hospital, según reveló el secretario del Ejército, Dan Driscoll.

El funcionario reconoció en un evento en el lugar de los hechos el "heroísmo" de los seis soldados, incluyendo a uno que derribó con su cuerpo al , quien está bajo custodia y "probablemente" ingrese a un centro de , aunque aún se desconoce el motivo por el que disparó.

"Solo piensen en esto, estaban desarmados y corrieron y derribaron a una persona armada que sabían que estaba activamente disparando a sus compañeros, sus colegas, soldados", declaró Driscoll a los medios.

El secretario señaló que dos de los cinco heridos permanecen hospitalizados, uno dentro del mismo Fort Stewart y otro en el hospital Memorial Community de la ciudad de Savannah, aunque están fuera de peligro.

Investigación especial por tiroteo en base militar de Georgia

Pese a las preguntas de la prensa, evitó comentar más detalles de la investigación del en Fort Stewart, la mayor instalación de las de Estados Unidos al este del Misisipi y hogar de la Tercera División de Infantería, lo que incluye también campos aéreos.

Driscoll reconoció que "no" es normal que un sargento tuviese un arma personal, lo "que sería una violación" de las reglas.

Aunque insistió en que por ahora "no puede responder a algunas preguntas", prometió que "los descubrimientos de la serán transparentes, se divulgarán al público estadounidense".

"Nos comprometemos a que, por cualquier cosa que descubramos durante la investigación que pueda hacer más seguros este y otras bases como esta, vamos a actuar sobre ello lo más rápido posible", sostuvo.

A diferencia de otros tiroteos masivos en , se espera una investigación especial por haber ocurrido en una base militar.

Estados Unidos ha registrado al menos 261 tiroteos masivos, en los que al menos cuatro personas reciben sin contar al atacante, en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive.

