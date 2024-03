Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso español y diputado de Sumar, defendió al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y a la candidata presidencial mexicana, Claudia Sheinbaum, de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, luego de que la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Partido Popular (PP) en el Congreso de España, criticó al gobierno de México. “México no permitirá que nadie los trate como súbditos”, dijo el político español.

"En realidad a nadie le extraña que se comporten como si estuviéramos en tiempos de la Conquista y fueran los nuevos encomenderos en América Latina, porque quiero recordar que el Partido Popular ya aplaudió que un monarca, que hoy está fugado y acusado de corrupción, mandara a callar a un presidente democráticamente elegido y ese presidente dignamente no calló", dijo Pisarello en referencia al rey Juan Carlos.

El monarca no está fugado: tras archivarse la investigación judicial en España en marzo de 2022 sobre sus irregularidades fiscales, el padre de Felipe VI ha ido normalizando su situación, aunque decidió mantener su residencia en Abu Dabi de manera permanente y estable.

En 2007, el rey Juan Carlos mandó callar al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien mantenía una confrontación con José María Aznar: "¿Por qué no te callas?", espetó el monarca.

"Ni el presidente Lula ni el presidente Petro ni López Obrador van a callar"

"Ni el presidente Lula, ni el presidente Gustavo Petro, ni el presidente López Obrador van a callar. Ya enviaron una vez a Aznar y a los que defendían los intereses de Iberdrola a atacar al presidente de México y sacaron trasquilados, y no contento con ese ridículo pues ahora han enviado también a la diputada Cayetana Álvarez para intentar interferir en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y recuperar así los negocios que perdieron y van a volver a fracasar", dijo Pisarello en el Pleno del Congreso español.

En 2022, el presidente López Obrador proyectó el discurso del diputado español Pisarello en el que éste se solidariza con la política energética de México.

El diputado catalán, que proviene de En Comú Podem, dijo en ese año que "el Partido Popular en lugar de defender a las empresas dispuestas a contribuir a la prosperidad general, se ha caracterizado por plantearse como el máximo defensor de los regalos fiscales a unas pocas grandes. Les ríen las gracias al señor Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que trató a los consumidores españoles como tontos, votan en contra de todo lo que sea mejorar los salarios de los trabajadores, su derecho a la negociación colectiva".

Además de diputado, el profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Barcelona explicó en esta ocasión "han enviado a la diputada Cayetana Álvarez para intentar interferir en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y recuperar así los negocios que perdieron, y van a volver a fracasar por una sencilla razón: porque el pueblo mexicano, sus mujeres y hombres, ya les conoce bien, saben a qué intereses responden, y como ciudadanos y ciudadanas libres que son no van a permitir que nadie los trate como si fueran súbditos".

"Da abrazos a los que dan balazos"

Cayetana Álvarez de Toledo, en su discurso en la Feria de las Ideas 2024, realizada en Puebla, pidió a los mexicanos defender la democracia y se lanzó contra el gobierno del presidente López Obrador al referir que se disfraza de demócrata.

“Ahí están, los burros de Troya de la democracia cabalgan al lomo de la ignorancia y la polarización, se disfrazan de demócratas para reventar la democracia desde el interior, convocan a elecciones, sí, pero luego las amañan por detrás, compran votos y estas cosas, aceptan que exista algo llamado oposición, algo llamado Poder Legislativo y algo llamado Poder Judicial, peor, luego los maniatan, los someten y los ofuscan”, expresó.

Criticó que el gobierno mexicano complace al crimen organizado bajo la estrategia del presidente López Obrador de “abrazos no balazos”, pues aseguró que miles de jóvenes están matando y muriendo al enfilarse en las organizaciones criminales y como consecuencia de ello.

“Voy a hablarles con claridad […] porque las circunstancias creo que lo exigen, México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante está siendo no tomado por el crimen organizado, por la complacencia de quienes debieran defenderlo, ‘abrazos no balazos’ o más bien ‘abrazos a los que dan balazos’, el eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico, catastrófico con la democracia y sobre todo, para los jóvenes, miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo […] y esto no es responsabilidad solo de los criminales, también lo es principalmente de quienes gobiernan y aplican las políticas de seguridad”, dijo.

López Obrador se pronunció después de que Álvarez de Toledo denunció que "México está siendo tomado por el crimen organizado, con la complacencia de quienes debieran defenderlo".

“Siempre la derecha utiliza provocadores para manipular, acaban de traer de una asociación que hay en México a una diputada española, le dieron una gran difusión los conservadores, vino a hablar mal de mí, la verdad es un timbre de orgullo porque esta joven, señora, pertenece a la ultraderecha", manifestó.

