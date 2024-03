El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a todos los partidos políticos enviar a la Fiscalía General de la República (FGR) las listas de todos sus candidatos a cargos de elección popular para evitar sospechas de vínculos con el crimen organizado.

“Cuando yo dirigí un grupo en Morena, pedimos a la Fiscalía General, entonces Procuraduría, y a todas las instancias, que mandamos la lista de los candidatos, que eso es lo que yo creo que deben hacer los partidos, es una recomendación.

“A ver, aquí están todos los candidatos. Porque no basta con la carta de no antecedentes penales. Y así ya no hay ningún problema”.

Lee también AMLO reprocha a Canadá imposición de visa a mexicanos en época electoral; "no fue el mejor tiempo", afirma

En conferencia de prensa, en las instalaciones de 21 Zona Militar de Morelia Michoacán, el Mandatario fue cuestionado sobre la decisión de Morena en Guerrero de dejar fuera de la encuesta a la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández, quien buscaba la reelección.

Hernández fue exhibida vinieron los videos, los audios, las fotografías. Ahí se veía a Hernández Martínez saludando, platicando, desayunando tranquilamente con el presunto líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.

El presidente López Obrador aseguró que “el que nada debe, nada teme”, pero “¿si no están involucrados por qué los van a hacer a un lado?”.

Lee también Mujeres pueden decidir el rumbo de la elección, representan más del 50% de la lista nominal de la CDMX: IECM

Acusó que ha sido objeto de una campaña orquestada por sus adversarios acusándolo de “narcopresidente”, y del manejo perverso de los medios de información de video donde supuestos integrantes el crimen organizado lo acusan de haber recibido dinero o se deslindan de tal acción.

“Ayer López Dóriga dice: ¡qué barbaridad! Es la primera vez que un grupo de narcotraficantes sale a defender. Fíjense el nivel de perversidad de López Dóriga, Loret de Mola y de sus Jefes, porque al final de cuentas son empleados de los oligarcas, sale grupo enmascarado de otro cartel defendiéndome, que no es cierto lo que dijo el otro”.

El Presidente señaló que en Guerrero, Michoacán y en el país hay grupos y se enfrentan entre ellos, entonces van a seguir declarando.





















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot