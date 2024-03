Morelia, Michoacán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó este viernes que el gobierno de Canadá haya impuesto de manera unilateral la visa a los mexicanos al inicio de las campañas en México y lo cual, señaló, puede ser usado por la oposición.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la 12 Batallón de Infantería, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que México no estuvo de acuerdo con esta medida y confió que “ojalá y el gobierno de Canadá pueda cambiar esa disposición”.

Acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), el Mandatario federal aclaró que la visa que impuso el gobierno canadiense es para los que buscan asilo y fue por “presión de grupos antimigrantes”.

“No fue el mejor tiempo, política -lo he dicho en otras ocasiones- entre otras cosas es tiempo, entonces establecen esta medida al inicio de las campañas en México cuando se puede esperar para no generar especulaciones y que no se aprovechen quienes están en contra de la transformación de esta circunstancia especial".

Al tomar la palabra, Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que uno de los argumentos del gobierno de Canadá es el incremento de solicitudes de asilo de 3 mil personas en 2021 a 25 mil actualmente.

“Cada siete solicitantes de asilo le cuesta a Canadá cien millones de dólares porque les dan todo y tardan dos o tres años en procesar su solicitud de asilo y dichas personas no pueden volver a México tienen que quedarse allá. Ese fue un poco el detonante”, explicó.

