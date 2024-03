La diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, señaló al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrazar a los criminales con su política “abrazo no balazos”.

En su discurso en la Feria de las Ideas 2024, realizada en Puebla, la también historiadora, periodista y portavoz de la asociación cívica Libres e Iguales pidió a los mexicanos defender la democracia y se lanzó contra el gobierno del presidente López Obrador al referir que se disfraza de demócrata.

“Defiendan la democracia, bueno, hagan algo más que eso, conviértanse en auténticos militantes de la democracia mexicana […] Las encuestas en todo el mundo son preocupantes, también en América Latina, muchos jóvenes empiezan a desvincularse de la democracia y sus instituciones.

“Ahí están, los burros de Troya de la democracia cabalgan al lomo de la ignorancia y la polarización, se disfrazan de demócratas para reventar la democracia desde el interior, convocan a elecciones, sí, pero luego las amañan por detrás, compran votos y estas cosas, aceptan que exista algo llamado oposición, algo llamado Poder Legislativo y algo llamado Poder Judicial, peor, luego los maniatan, los someten y los ofuscan”, expresó.

Manifestó su emoción por las marchas en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y señaló que “ese es el camino de la militancia democrática”.

Criticó que el gobierno mexicano complace al crimen organizado bajo la estrategia del presidente López Obrador de “abrazos no balazos”, pues aseguró que miles de jóvenes están matando y muriendo al enfilarse en las organizaciones criminales y como consecuencia de ello.

“Voy a hablarles con claridad […] porque las circunstancias creo que lo exigen, México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante está siendo no tomado por el crimen organizado, por la complacencia de quienes debieran defenderlo, ‘abrazos no balazos’ o más bien ‘abrazos a los que dan balazos’, el eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico, catastrófico con la democracia y sobre todo, para los jóvenes, miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo […] y esto no es responsabilidad solo de los criminales, también lo es principalmente de quienes gobiernan y aplican las políticas de seguridad”, dijo.

La política española de derecha mencionó que la “política del abrazo” es solo una mezcla de incapacidad y connivencia.

“Cuando un gobierno no aprecia o menosprecia la ley, cuando un gobierno decide acunar amablemente la delincuencia, cuando un gobierno traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando un gobierno permite a los criminales quedar impunes o en algunos casos incluso pacta con ellos, el crimen avanza, prospera, se adueña de las instituciones, atrae nuevas vocaciones, se convierte en un atajo para jóvenes extraviados, en un atajo hacia el abismo.

“Llaman política del abrazo a lo que no es más que una mezcla letal, debo decir, de incapacidad y connivencia y además dicen que no hay alternativa y yo quiero decir que sí la hay”, puntualizó.

Llamó a los jóvenes mexicanos a ser rebeldes y a los políticos a ser valientes para poder derrotar al crimen organizado.

“El crimen organizado sí puede ser derrotado, solo hacen falta dos cosas, políticos valientes y jóvenes rebeldes”, precisó.

Tienen que escuchar el urgente llamado que hace @cayetanaAT a los jóvenes mexicanos para defender la democracia. Aquí un extracto de su participación en el @FDIdeas pic.twitter.com/YuzmW8qZFj — Bere Aguilar (@bereaguilarv) March 10, 2024

¿Quién es Cayetana Álvarez de Toledo?

Cayetana Álvarez de Toledo es diputada por Barcelona, historiadora, periodista y portavoz de Libres e Iguales, asociación cívica para la defensa de la democracia y los valores constitucionales.

Nació en Madrid el 15 de octubre de 1974 y tiene las nacionalidades españolas, argentina y francesa.

Estudió Historia en la Universidad de Oxford (New College).

Fue editorialista, columnista y jefa de la sección de Opinión del diario El Mundo. En 2007, la Asociación Profesional Española de Información de Prensa, Radio y Televisión (APEI-PRTV) le concedió el Micrófono de Plata por sus artículos y cartas.

En 2006 se incorporó al Partido Popular como directora del Gabinete del entonces secretario general. En marzo de 2008, se presentó a las elecciones generales por Madrid y obtuvo su escaño.

Fue diputada por Madrid en dos legislaturas.

En la IX Legislatura, de 2008 a 2011, ejerció como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular y coordinadora del área Jurídico-Institucional.

En la X Legislatura, de 2011-2015, fue vicepresidenta de la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para la Unión Europea y vocal de las Comisiones de Justicia y Constitucional.

En 2016 fue designada miembro del Consejo Científico del Real Instituto ElCano.

A finales de 2015, Cayetana abandonó el Partido Popular y volvió a ejercer el periodismo. Publicó entrevistas y crónicas políticas semanales en El Mundo y ejerció como su enviada especial a Washington y Venezuela. También colaboró con diversos medios audiovisuales: EsRadio, la Cadena Ser, Antena 3 y Telecinco.

Libres e Iguales, asociación que fundó en 2014 junto con Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Albert Boadella, Arcadi Espada, Xavier Pericay, Andrés Trapiello, Nicolás Redondo Terreros y otros intelectuales y referentes de la defensa de de la democracia y los valores constitucionales.

En marzo de 2019 regresó a la política y al Partido Popular.

Se presentó a las elecciones del 28 de abril por la circunscripción de Barcelona y obtuvo su escaño. En julio fue nombrada portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Y en noviembre, tras la repetición electoral, volvió a liderar la candidatura por Barcelona, que obtuvo dos escaños.

Actualmente es vicepresidenta segunda de la Comisión de Hacienda y vocal de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades y de la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para la Unión Europea.

