Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa de Uruapan, tras asesinato de su esposo, Carlos Manzo; "vengo con el corazón destrozado"

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Estados Unidos debe elegir "entre el comunismo o el sentido común", dice Trump tras victoria de Zohran Mamdani

Transportistas marchan por la paz y justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Impiden a fotógrafos realizar su trabajo en el Senado tras captar por segunda ocasión a Adán Augusto viendo noticias deportivas

Dan hasta 12 años de prisión a cinco miembros del CJNG; son acusados de portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército

AICM cumple 97 años de operaciones; es el principal aeropuerto de México

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Identifican a 8 de los 13 civiles abatidos en Guasave, Sinaloa; tres son adolescentes

Waldo’s asegura que cubrió gastos funerarios de víctimas de incendio en Hermosillo y el traslado médico aéreo a EU de una persona herida

El demócrata , electo alcalde de Nueva York, afirmó este miércoles que está listo para dialogar con el presidente sobre "el costo de vida", un tema que ambos pusieron como principal bandera de sus campañas.

Mamdani, un político de 34 años que se define como "socialista", fue electo el martes y se convertirá en el primer alcalde musulmán de cuando asuma el cargo el 1 de enero.

Trump reiteró este miércoles sus críticas contra Mamdani y consideró que Estados Unidos se enfrenta a una elección entre "comunismo y sentido común". "Nos ocuparemos de ello", lanzó el presidente ante empresarios.

"La Casa Blanca no me ha llamado para felicitarme", bromeó Mamdani durante una conferencia de prensa.

"Pero sigo interesado en conversar con el presidente Trump", afirmó en referencia a las "promesas de campaña sobre el costo de vida", que le valieron al inquilino de la Casa Blanca el apoyo de una gran parte de las familias de ingresos modestos.

Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York. Foto: AFP/Archivo
"Creo que la lección para el presidente es que no basta con diagnosticar la crisis que vive la clase trabajadora. Tienes que cumplir con el abordaje de esa crisis", agregó.

Mamdani, al igual que Trump, puso en el centro de su campaña el alto costo de vida, el impacto de la inflación y los elevados gastos en alimentos. Se impuso al exalcalde Andrew Cuomo, respaldado por el mandatario republicano.

En su campaña, Mamdani además prometió mejores controles a los alquileres y autobuses y guarderías gratuitos. "Lo que asusta a los republicanos en todo el país es que nosotros realmente vamos a implementar este programa", dijo.

El alcalde electo además designó a cinco mujeres para dirigir la transición hasta que asuma el cargo.

Entre ellas Lina Khan, quien fue jefa de la agencia de protección al consumidor (FTC) durante el gobierno de y las líderes de oenegés neoyorquinas Grace Bonilla y Melanie Hartzog.

