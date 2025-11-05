La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “interesante” la elección del demócrata Zohran Mamdani, identificado como socialista y crítico del expresidente Donald Trump, como nuevo alcalde de Nueva York, Estados Unidos.

Durante una conferencia, la mandataria mexicana señaló que el resultado electoral en la ciudad estadounidense merece análisis, aunque subrayó que su gobierno mantiene una postura de respeto absoluto hacia los procesos políticos internos de otros países.

“Pues muy interesante lo que ocurrió ayer, para el análisis de todos nosotros. Tenemos que ser muy respetuosos de la política estadounidense y de todos los países del mundo. Siempre hemos definido que son los pueblos del mundo quienes deben decidir quiénes los gobiernan, en cada país, en cada ciudad, en cada región. Pero interesante lo que ocurrió en Nueva York”, expresó Sheinbaum.

La presidenta recordó que la posición de México en materia internacional se sustenta en el principio de no intervención y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, lineamientos históricos de la política exterior mexicana.

