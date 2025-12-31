La noche del martes 30 de diciembre, autoridades del condado de Bexar, en Texas, informaron sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida durante las labores de búsqueda de Camila Mendoza Olmos, una joven de 19 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 24 de diciembre cerca de San Antonio, en Estados Unidos.

Según los resultados de la autopsia, la Oficina del Alguacil de Bexar confirmó que el cuerpo corresponde al de la joven mexicana.

Además, la Oficina del Médico Forense indicó que la causa de muerte de Mendoza Olmos fue una herida de bala en la cabeza.

Desaparición de Camila Mendoza

De acuerdo con el informe difundido por People, la joven fue vista por última vez la mañana del 24 de diciembre, alrededor de las 6:58 a. m., cuando salió de su casa en el noroeste de Bexar County sin su teléfono, lo que llamó la atención de las autoridades y familiares.

Tras la desaparición, la Oficina del Sheriff del condado de Bexar emitió un boletín de persona desaparecida y comenzó una búsqueda que incluyó múltiples agencias, entre ellas el FBI y el Departamento de Seguridad Pública.

Medios locales también señalaron que la búsqueda se centró inicialmente en la zona donde la joven fue vista por última vez, con apoyo y colaboración de diferentes equipos.

Este es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Mendoza Olmos. (31/12/25) Foto: EL TIEMPO

El hallazgo del cuerpo se produjo alrededor de las 4:45 p.m. del martes, en un campo cercano al lugar donde la joven había sido vista por última vez, indicó el sheriff Javier Salazar.

La zona había sido objeto de búsqueda previa, pero fue revisitada debido a la vegetación y al terreno, según reportes locales.

Por otro lado, medios locales afirmaron que en el lugar donde fue hallado el cuerpo se encontró un arma de fuego, aunque todavía no se ha confirmado si pertenece a la joven.

El vehículo de la adolescente permanecía estacionado en la vivienda familiar y, cuando la madre de la joven intentó comunicarse con su hija por teléfono, se dio cuenta de que el celular estaba sobre la cama.

La madre explicó que dejó el teléfono cargando y salió a buscarla, ya que pensó que la encontraría caminando, como había ocurrido en otras ocasiones, pues Camila solía salir a dar paseos en la mañana, de acuerdo con su testimonio al medio local.

Por su parte, Salazar indicó a ABC News que el hecho de que Camila hubiera dejado su teléfono resultó inusual y generó preocupación, motivo por el cual las autoridades mantienen la investigación activa de manera permanente.

Las investigaciones continúan a la espera de los resultados oficiales del médico forense que permitan establecer las circunstancias relacionadas con este hallazgo.

Las autoridades señalaron que entre las hipótesis que se analizan están un posible secuestro y hechos relacionados con trata de personas, así como la opción de que Camila se haya ausentado por decisión propia. Salazar indicó que la familia y el entorno cercano de la joven están colaborando con las autoridades durante la investigación.

Por su parte, la madre de Camila, Rosario, contó que ambas dormían en la vivienda cuando percibió que su hija se levantó de la cama, y cerca de 90 minutos más tarde, al despertarse, notó que Camila ya no se encontraba en la casa.

