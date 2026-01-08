Más Información

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

La mañanera de Sheinbaum, 08 de enero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 08 de enero, minuto a minuto

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

Trump sube la tensión; abre ahora frentes con Rusia y la UE

Trump sube la tensión; abre ahora frentes con Rusia y la UE

Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro

Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Suman tres exfuncionarios de García Luna detenidos, acusados en presunta red de lavado; así operaban

Suman tres exfuncionarios de García Luna detenidos, acusados en presunta red de lavado; así operaban

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Conversaciones con EU, oportunidad para "diálogo necesario" sobre Groenlandia: Dinamarca; "nosotros pedimos reunión", dice el territorio

Conversaciones con EU, oportunidad para "diálogo necesario" sobre Groenlandia: Dinamarca; "nosotros pedimos reunión", dice el territorio

ICE mata a mujer estadounidense en Minneapolis; lo que hay que saber sobre el tiroteo fatal en medio de una redada

ICE mata a mujer estadounidense en Minneapolis; lo que hay que saber sobre el tiroteo fatal en medio de una redada

Jerusalén. El portavoz de en Gaza, Hazem Qassam, afirmó que el grupo islamista trabajará para facilitar la entrega del gobierno de la Franja al comité independiente que se formará para ello en virtud del acuerdo de alto el fuego impulsado por , e insistió en que no administrará este territorio palestino.

En un breve comunicado difundido por su canal de, Qassam indica que “Hamas está esperando la formación de una comisión de independientes para administrar la Franja de Gaza en todos los ámbitos”.

Se refiere así a uno de los puntos del acuerdo de impulsado por el presidente estadounidense, , para la segunda fase de la tregua, que ya se está negociando.

Lee también

En ese acuerdo, se establece que Gaza será gobernada de forma transitoria por un “comité palestino tecnocrático y apolítico” integrado por palestinos y expertos internacionales, bajo la supervisión de una Junta de Paz, presidida por Trump y otros miembros.

“Hamas trabajará para facilitar el proceso de entrega y el trabajo del comité, y el movimiento ha decidido previamente que no participará en la administración de la ”, añade el portavoz el grupo palestino.

Falta cuerpo de último rehén de Hamas; alto el fuego sigue en primera fase

El alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre entre Hamas e se encuentra aún en su primera fase, que comprende la de los 48 rehenes vivos y muertos en Gaza, a falta de que se entregue el cuerpo del último de estos cautivos.

Lee también

El brazo armado de Hamas retomó ayer miércoles las labores para buscar a este en un barrio de la ciudad de Gaza (norte), pero este jueves no ha continuado con ellas porque, según informó a EFE un miembro del equipo de búsqueda, Israel no ha dado la autorización necesaria para acceder a la zona, controlada por el .

Trump prevé anunciar en breve la Junta de Paz de Gaza, reportan

El Gobierno de Netanyahu dijo que no pasará a la segunda fase del plan, en la que se prevé la formación de un gobierno de transición sin Hamas, si no se entrega el cuerpo de este último rehén, pero el medio estadounidense Axos publicó este jueves que Trump prevé anunciar formalmente la próxima semana la creación de la Junta de Paz de Gaza.

La primera reunión de esta junta se realizaría en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), previsto del 19 al 23 de enero, detalla la información citando a funcionarios de la Administración Trump.

Lee también

Según el diario israelí Times Of Israel (TOI), la Administración Trump comunicó la semana pasada a la oficina del primer ministro israelí, , su compromiso tanto con el regreso del cuerpo del último fallecido como con el desarme de Hamas, pero que no está dispuesta a condicionar el inicio de la segunda fase de su plan de paz a ninguno de los dos.

Estados Unidos ha mantenido conversaciones con Egipto, Catar y Turquía como mediadores, quienes han confirmado a Washington que Hamas aceptará un plan de desarme gradual que comenzaría con la entrega de su armamento pesado, de acuerdo a fuentes diplomáticas de TOI.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS: Así puedes sumar semanas cotizadas sin patrón con aportaciones voluntarias. Foto: Especial / IMSS

IMSS: Así puedes sumar semanas cotizadas sin patrón con aportaciones voluntarias

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

Renovar el pasaporte mexicano en 2026: costos actualizados, requisitos y trámite paso a paso

Infonavit Este es el tiempo mínimo que debes trabajar para obtener un crédito. Foto: Especial

Infonavit: Este es el tiempo mínimo que debes trabajar para obtener un crédito

Vuelos baratos/iStock/Valerii Evlakhov

Estas son las fechas más baratas para volar en Estados Unidos este 2026

Aeroméxico. iStock/Boarding1Now

Aeroméxico se posiciona como la aerolínea más puntual del mundo: Aquí el Top 10