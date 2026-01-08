Jerusalén. El portavoz de Hamas en Gaza, Hazem Qassam, afirmó que el grupo islamista trabajará para facilitar la entrega del gobierno de la Franja al comité independiente que se formará para ello en virtud del acuerdo de alto el fuego impulsado por Estados Unidos, e insistió en que no administrará este territorio palestino.

En un breve comunicado difundido por su canal de Telegram, Qassam indica que “Hamas está esperando la formación de una comisión de independientes para administrar la Franja de Gaza en todos los ámbitos”.

Se refiere así a uno de los puntos del acuerdo de alto al fuego impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la segunda fase de la tregua, que ya se está negociando.

En ese acuerdo, se establece que Gaza será gobernada de forma transitoria por un “comité palestino tecnocrático y apolítico” integrado por palestinos y expertos internacionales, bajo la supervisión de una Junta de Paz, presidida por Trump y otros miembros.

“Hamas trabajará para facilitar el proceso de entrega y el trabajo del comité, y el movimiento ha decidido previamente que no participará en la administración de la Franja de Gaza”, añade el portavoz el grupo palestino.

Falta cuerpo de último rehén de Hamas; alto el fuego sigue en primera fase

El alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre entre Hamas e Israel se encuentra aún en su primera fase, que comprende la liberación de los 48 rehenes vivos y muertos en Gaza, a falta de que se entregue el cuerpo del último de estos cautivos.

El brazo armado de Hamas retomó ayer miércoles las labores para buscar a este rehén en un barrio de la ciudad de Gaza (norte), pero este jueves no ha continuado con ellas porque, según informó a EFE un miembro del equipo de búsqueda, Israel no ha dado la autorización necesaria para acceder a la zona, controlada por el Ejército israelí.

Trump prevé anunciar en breve la Junta de Paz de Gaza, reportan

El Gobierno de Netanyahu dijo que no pasará a la segunda fase del plan, en la que se prevé la formación de un gobierno de transición sin Hamas, si no se entrega el cuerpo de este último rehén, pero el medio estadounidense Axos publicó este jueves que Trump prevé anunciar formalmente la próxima semana la creación de la Junta de Paz de Gaza.

La primera reunión de esta junta se realizaría en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), previsto del 19 al 23 de enero, detalla la información citando a funcionarios de la Administración Trump.

Según el diario israelí Times Of Israel (TOI), la Administración Trump comunicó la semana pasada a la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su compromiso tanto con el regreso del cuerpo del último rehén israelí fallecido como con el desarme de Hamas, pero que no está dispuesta a condicionar el inicio de la segunda fase de su plan de paz a ninguno de los dos.

Estados Unidos ha mantenido conversaciones con Egipto, Catar y Turquía como mediadores, quienes han confirmado a Washington que Hamas aceptará un plan de desarme gradual que comenzaría con la entrega de su armamento pesado, de acuerdo a fuentes diplomáticas de TOI.

ss/mcc