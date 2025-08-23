Más Información

Más de 976 pingüinos de magallanes aparecieron muertos en playas de y Santa Catarina a lo largo de esta semana. La causa de muerte de las aves, que fueron encontradas ya sin vida, aún no ha sido determinada.

En esta época del año, la especie suele migrar, dejando en busca de aguas más cálidas.

En São Paulo, más de 750 animales fueron encontrados en playas de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida (SP). Dificultades para alimentarse, enfermedades y contacto con actividades pesqueras son las posibles causas de muerte de los , pero el avanzado estado de descomposición dificulta el trabajo de los especialistas en identificar lo que llevó a la mortandad.

"Entre las hipótesis para estos encallamientos basadas en las necropsias de animales frescos o en el cuadro clínico de los animales vivos, podemos citar los efectos de la migración por largas distancias, dificultad en encontrar alimento, parasitosis, cuadros infecciosos y la interacción con la pesca", dijo, a través de una nota, el Instituto de Investigaciones de Cananéia (Ipec), entidad que monitorea la región.

Ya en Santa Catarina, los animales muertos fueron recogidos en lugares como la playa de Jurerê, en la capital Florianópolis, donde 136 ejemplares aparecieron muertos este miércoles. El lunes, en la playa de Ervino, 80 pingüinos quedaron varados en la arena muertos.

Según la Asociación R3 Animal, mil 132 pingüinos fueron registrados en Florianópolis hasta el 20 de agosto. Sin embargo, solo 79 estaban vivos en el momento del rescate.

es/bmc

