Las elecciones presidenciales en Venezuela han causado indignación y gran revuelo a nivel internacional, generando gran tensión y división en cuanto a opiniones, puesto que muchos señalan que fue un “fraude masivo”.

La oposición, así como cientos de venezolanos, han expresado su inconformidad por los resultados de los comicios haciendo múltiples manifestaciones, por lo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro alista dos cárceles de máxima seguridad para albergar a manifestantes detenidos durante las protestas.

En dichas protestas cuenta con un total de más de 10 muertos entre civiles y militares, así como más de mil 200 manifestantes detenidos acusados como “terroristas, delincuentes o miembros de bandas de nueva generación”.

Ante esta situación, muchos países realizaron una manifestación frente a la embajada de venezolana, incluso la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió "que no haya un solo preso político más, ni un torturado más, ni un desaparecido más, ni un asesinado más".

Alemania, España, Francia, Italia, Países Pajos, Polonia y Portugal urgieron el sábado a las autoridades venezolanas a "publicar rápidamente todos los registros" de la elección presidencial de Venezuela, a fin de "garantizar la total transparencia" del proceso.

María Corina Machado, lideresa opositora, durante una manifestación en Caracas, el 3 de agosto. Foto: AFP

Venezolanos en México: al grito de fraude protestan en CDMX

Durante la tarde de este sábado 3 de agosto, cientos de venezolanos que residen en México se congregaron en el monumento a Simón Bolívar como parte de una movilización convocada a nivel mundial.

Estas personas exigen que se respete a Edmundo González como virtual presidente electo de Venezuela, entre las protestas la multitud gritaba “¡Maduro asesino!”, “¡Fraude!” y el sonido de cacerolazos.

El despliegue de una bandera monumental de Venezuela y el canto de su himno nacional fueron el llamado para que la diplomacia de todo el mundo se una a su llamado a reconocer que Nicolás Maduro hizo fraude para mantener la dictadura sobre su país y reelegirse por tercera vez.

🇻🇪 En el Monumento a Simón Bolívar, cientos de venezolanos en México se congregaron para unirse a la manifestación mundial para reconocer el triunfo de Edmundo González como presidente de Venezuela.



Así fueron las protestas en Estados Unidos

Miles de venezolanos se reunieron este sábado en Miami para condenar lo que consideran un "fraude masivo" encabezado por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del domingo pasado.

En Estados Unidos donde hay unos 750 mil venezolanos, de los cuales 60% está en el sur de Florida, según datos oficiales, las convocatorias de apoyo a la oposición se multiplicaron en varias ciudades del país, incluyendo Nueva York.

En medio de una ola de calor al sur de Florida, los venezolanos en el exilio mostraron su apoyo a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, y al que consideran el presidente electo de ese país, Edmundo González Urrutia que ha sido reconocido por Estados Unidos y varios países de la región.

Venezolanos se congregaron en Bayfront Park, en el centro de Miami. Foto: AFP

Panamá

El Gobierno del nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino reconoció el viernes como presidente electo a González Urrutia, días después de que exigiera al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, como lo hicieron también otras naciones del continente americano, que presentara las actas electrónicas de votación y estas fueran cotejadas por mesa y centro de votación.

Alrededor de dos centenares de personas acudieron al parque Urracá, situado frente al paseo marítimo de la capital panameña, citados bajo el lema "Ganó Venezuela Triunfamos el 28 de julio y ahora vamos a cobrar", acompañado de una foto de González Urrutia con un acta electoral y de la líder opositora María Corina Machado.

"¡Viva Venezuela, viva Panamá!, ¡Libertad, libertad, libertad!", vitoreaban los presentes, que portaban banderas venezolanas y pancartas alusivas a la democracia y con pedidos de ayuda a la comunidad internacional.

Cientos de personas se reunieron en el parque Urracá en la capital de Panamá. Foto: AP

Argentina

Manifestaciones de venezolanos y argentinos en Buenos Aires y ciudades del interior del país acompañan este sábado la jornada mundial de protesta contra el fraude electoral en Venezuela.

Manifestantes se agolparon alrededor del Obelisco de Buenos Aires enarbolando banderas venezolanas y portando carteles que piden "Venezuela libre", "basta de dictadura", "justicia y libertad", "nadie dijo que sería fácil" o "prohibido rendirse".

El vicecanciller de Argentina, Leopoldo Sahores presente en la concentración en el Obelisco de Buenos Aires, les dijo a los venezolanos presentes que “cuentan con el apoyo del gobierno y, sobre todo, más importante aún, de todo el pueblo argentino”.

Manifestantes en Argentina, apoyan a Venezuela ante presunto fraude electoral Foto: AFP

Honduras

Un reducido grupo de venezolanos en Honduras protestó este sábado en Tegucigalpa contra la reelección del presidente de su país, Nicolás Maduro, mientras que otro, de hondureños, un poco más nutrido, expresaron su apoyo al gobernante de Venezuela.

"Libertad, libertad, con Edmundo hasta el final" y "queremos ver una Venezuela libre", coreaban una decena de venezolanos, en su mayoría mujeres, que portando banderas de su país protestaron frente a una estatua del libertador Simón Bolívar.

En una pancarta también se leía "Queremos ver una Venezuela libre".

Manifestantes en Honduras, apoyan a Venezuela ante presunto fraude electoral Foto: EFE

España

Una concentración convocada por la oposición venezolana en España reclamó este sábado en Madrid que no cese la presión internacional hasta que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconozca que el ganador de las elecciones en el país es el opositor Edmundo González Urruita.

La céntrica Puerta del Sol de la capital de España congregó a una multitud con banderas venezolanas y numerosas pancartas las que se leía: "No se puede ignorar a tanta gente que pide un cambio", "Nadie dijo que sería fácil", "Libertad para todos los presos políticos", "La lucha no ha terminado", "SOS, intervención ya", "Muchos queremos volver a casa", "No más represión, no más muertes", "Maduro perdió, tenemos las actas", "Edmundo presidente con mayoría aplastante", "Fraude".

Otros de los participantes portaban fotos de detenidos "injustamente" en las protestas en Venezuela para denunciar que en las elecciones del pasado 28 de julio se produjo un fraude al proclamar ganador a Maduro frente al candidato opositor González Urrutia.

Manifestantes en España, apoyan a Venezuela ante presunto fraude electoral Foto: AFP

República Dominicana

Alrededor de un centenar de ciudadanos venezolanos se concentraron este sábado frente a la embajada de su país en Santo Domingo para manifestar su apoyo al candidato opositor Edmundo González Urrutia, al que dan por ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

Coincidiendo con las movilizaciones convocadas en Venezuela para protestar por los resultados de las presidenciales brindados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), según el cual fue reelegido el presidente Nicolás Maduro, venezolanos afincados en República Dominicana se apostaron frente a la sede diplomática portando banderas y carteles, y entonando consignas en apoyo al opositor.

El coordinador general del comando de campaña en República Dominicana de González Urrutia, Kleber Correa afirmó en declaraciones a la prensa que "las expectativas siguen siendo grandes, lo que estamos esperando es que terminen de decir que Edmundo González es el presidente de la República por la vía formal".

Elecciones en Venezuela. Foto: AFP

Con información de EFE, AFP, Alelhí Salgado, y Ángel Santamaría.

