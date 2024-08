Antes de las movilizaciones de hoy en Venezuela, la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió "que no haya un solo preso político más, ni un torturado más, ni un desaparecido más, ni un asesinado más".

La Secretaría General del organismo hemisférico remarcó que "Venezuela no merece eso, merece que sea el retorno a la prosperidad para la gente, que la soberanía que radica en ese pueblo hoy sea reconocida por todos. El retorno a la paz en democracia".

También llamó "a la paz entre venezolanos, que la jornada de hoy sea para reconciliación y justicia, que los mensajes de odio sean desterrados y que aquellos que han sembrado el miedo, la represión y la muerte no encuentren eco en nadie. Que cada venezolano, venezolana que se exprese hoy en la calle encuentre solamente un eco de paz, una paz que refleje el espíritu de convivencia democrática, que es la única duradera".

El organismo recordó que "el pueblo venezolano ha pagado un costo altísimo en hambre, miseria, migración, enfermedades, prisión política, tortura, muerte como ningún otro pueblo del hemisferio en este siglo XXI. Que los actores de la comunidad internacional que han sido indulgentes con estos crímenes velen para que no vuelvan a ocurrir. Que haya un profundo significado de paz en las acciones de cada venezolano y venezolana, que no haya lugar para un solo represor ni para un solo reprimido. La "paz" de la represión, el temor, el terror, no es paz".

Para este sábado se prevén grandes movilizaciones del oficialismo y de la oposición en medio de las tensiones tras las elecciones presidenciales del domingo pasado.

Según la autoridad electoral, el presidente Nicolás Maduro fue el ganador, pero no ha mostrado las actas desglosadas; por el contrario, la oposición subió más de 80% de las actas, en las que se muestra la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.

Al menos siete países han reconocido el triunfo del opositor: Perú, EU, Argentina, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Panamá.

El viernes pasado, Maduro agradeció a México, Colombia y Brasil por "respetar" a Venezuela, países que han pedido las actas electorales.

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que es una imprudencia reconocer a los opositores.

En su conferencia mañanera, López Obrador hizo un “llamado respetuoso” a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo. Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Antony Blinken, secretario estadounidense de Estado, en las que reconoció el triunfo del opositor González Urrutia, el Presidente respondió: “No sé si pueda agravar, pero no ayuda a resolver las cosas, lo digo con todo respeto, es una imprudencia”.

Dijo que “ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país (...) ¿Qué es eso? Si no hay un gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia”.

“En vez de promover la confrontación, todos actuemos con responsabilidad, que nos autilimitemos y que se respete la soberanía del pueblo de Venezuela”, declaró el Presidente.