Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Diputados también cuentan con salón de belleza, pero sin cargo al erario; opera desde 2014

OPS emite alerta por sarampión en América; México concentra la mayor cantidad de casos

Diputado de MC baleado, Sergio Torres Félix, se encuentra intubado y en coma inducido: Rubén Rocha Moya; su recuperación es lenta, dice

El "Mini Lic" es condenado por fentanilo en EU; enfrenta prisión y se complica su figura como testigo protegido

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica; participan autoridades de Florida

HSBC México nombra a José Antonio Meade como presidente del consejo; refuerza su estrategia de gobierno corporativo

Sujetos disfrazados de trabajadores de limpia de CDMX asaltan vivienda y amagan a familia en San Juan de Aragón; no hay detenidos

Policías de Nezahualcóyotl localizan vehículo robado en San Juan de Aragón; delincuentes se disfrazaron de trabajadores de limpia

Washington. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos ( por sus iniciales en inglés) anunció el miércoles que dejará de publicar su popular manual de referencia World Factbook después de más de 60 años.

El anuncio publicado en el sitio web de la CIA no ofreció una razón sobre la decisión, pero el director de la agencia John Ratcliffe había prometido anteriormente poner fin a los programas que no avancen las misiones centrales de la agencia.

Creado en 1962 como un manual impreso y confidencial de referencia para agentes de inteligencia, el ofrecía una detallada imagen numérica de la economía, fuerzas armadas, recursos y sociedad de las naciones extranjeras. El Factbook resultó ser tan útil que otras agencias federales comenzaron a utilizarlo, y menos de una década después se lanzó una versión no confidencial para su venta al público.

Después de su publicación en internet en 1997, el Factbook se convirtió rápidamente en un popular sitio de referencia para periodistas, aficionados a las trivias y escritores de ensayos universitarios, acumulando millones de visitas cada año.

La Casa Blanca tomó medidas para reducir el personal de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional a principios del segundo mandato de Trump, obligando a la agencia a hacer más con menos.

La CIA no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios sobre la decisión de dejar de publicar el Factbook.

