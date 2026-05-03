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Washington. Los investigadores hallaron pruebas contundentes de que el presunto que intentó irrumpir en una gala de medios de comunicación en Washington a la que asistía el presidente de Estados Unidos , en el hotel Hilton disparó efectivamente contra un agente del Servicio Secreto, dijo este domingo una fiscal federal.

Hasta ahora persistían dudas sobre qué arma había impactado al agente en su chaleco protector durante la noche de la gala, celebrada el 25 de abril, dado que al menos otro agente del también había abierto fuego.

Jeanine Pirro, fiscal federal en Washington, declaró este domingo en el programa "State of the Union" de la cadena CNN que los investigadores ya pueden afirmar con total certeza que el disparo provino del hombre imputado por el ataque, .

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"Podemos establecer que un perdigón -proveniente de la escopeta de corredera Mossberg del acusado- quedó incrustado en las fibras del chaleco del agente del Servicio Secreto", afirmó Pirro.

Allen, quien fue reducido y detenido por las fuerzas de seguridad casi de inmediato tras irrumpir en un puesto de control con múltiples armas, aún no ha presentado su declaración de culpabilidad o inocencia.

"Es, sin lugar a dudas, su proyectil; él impactó a ese agente del Servicio Secreto. Tenía la firme intención de matarlo a él -y a cualquiera que se interpusiera en su camino- en su intento por asesinar al presidente de ", añadió Pirro.

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