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Washington.— El hombre acusado del en una gala de medios a la que asistió el presidente estadounidense, , fue procesado el lunes en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por dos delitos relacionados con armas de fuego.

Cole Allen, profesor de 31 años originario de California, compareció ayer por primera vez ante un tribunal federal para que se le leyeran las acusaciones en una audiencia que duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh. La próxima comparecencia será el 30 de abril y allí se determinará si es liberado bajo fianza.

El acusado enfrenta una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump en la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en Washington. Allen no se declaró culpable ni inocente en la audiencia en una corte en la capital estadounidense, sino que se reservó su derecho a guardar silencio.

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Boceto judicial que muestra a Cole Tomas Allen durante la comparecencia de ayer en Washington, DC. Foto: AP
Boceto judicial que muestra a Cole Tomas Allen durante la comparecencia de ayer en Washington, DC. Foto: AP

La fiscalía dijo que Allen llevaba una escopeta, una pistola semiautomática y tres cuchillos cuando intentó vulnerar la seguridad del hotel Hilton, donde se realizaba la cena. Cole nunca se acercó a Trump o a otros invitados que atendían el evento en el hotel.

Además de intento de magnicidio, a Allen se le acusa de disparar un arma de fuego durante la comisión de un delito violento y de transportar interestatalmente un arma de fuego con la intención de cometer un delito grave. Son cargos preliminares, ya que se espera que se presente una acusación formal más amplia que podría incluir más cargos, explicó la fiscal general del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en conferencia, en la que se mostró convencida de que Allen quería matar al presidente.

“Esto fue un intento de asesinato del presidente de EU, en el que el acusado dejó claro cuál era su propósito, y ese propósito era eliminar a la mayor cantidad posible de altos cargos del gabinete”, dijo Pirro, aludiendo al manifiesto que escribió el sospechoso en el que admitió que quería infligir el mayor daño posible a Trump y funcionarios del gobierno.

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Allen se presentó ante la corte vestido con un uniforme de color azul neón, con semblante calmado, flanqueado por su equipo de defensa.

La Casa Blanca dijo que se van a revisar los protocolos de seguridad para eventos en los que participe Trump que se celebren fuera de la oficina presidencial en una reunión que se llevará a cabo esta semana con altos mandos del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio Secreto. El incidente ha puesto el foco en el dispositivo de seguridad, para el cual, según The Washington Post, no se activó el máximo nivel pese a que se encontraban en el recinto muchos miembros del gobierno.

El fiscal interino de EU, Todd Blanche, defendió en la rueda de prensa con Pirro la seguridad del evento. “Los agentes de las fuerzas del orden no fallaron; hicieron exactamente lo que estaban entrenados para hacer. Esto no fue un accidente, sino que fue un resultado de la preparación de los hombres y mujeres que nos protegieron esa noche”, agregó el funcionario.

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Una declaración jurada del FBI presentada en el caso revela que, el 6 de abril, Allen reservó una habitación en el hotel Hilton, donde se celebraría la gala a la que asistió Trump. Viajó en tren desde California la semana pasada, y se registró en el hotel un día antes del evento. Intentó pasar corriendo un control de seguridad cerca del salón de baile donde estaban Trump, cientos de periodistas y sus invitados, lo que provocó un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto.

Allen resultó herido pero no recibió un disparo. Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo pero llevaba un chaleco blindado y sobrevivió, dijeron las autoridades. Aún no se determina quién disparó al agente.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a condenar el ataque fallido. “Debemos estar en contra siempre de la violencia... La democracia es forma de resolver las diferencias que pueda haber”, dijo.

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