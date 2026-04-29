Washington. El hombre acusado de intentar matar al presidente Donald Trump durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se tomó una foto en la habitación de su hotel apenas unos minutos antes del incidente, equipado con una bolsa de municiones, una funda de arma al hombro y un cuchillo enfundado, reportaron los investigadores el miércoles en una nueva presentación judicial.

Cole Allen llevaba pantalones negros, una camisa negra y una corbata roja cuando tomó la imagen en su habitación del Washington Hilton, el lugar donde Trump y cientos de periodistas se reunían para la gala la noche del sábado.

"Aproximadamente a las 20:03 horas, en su habitación de hotel, el acusado utilizó su teléfono móvil para hacerse una foto en el espejo", explicaron los fiscales en una solicitud de prisión preventiva.

Lee también VIDEO: "Ustedes hablarían francés": rey Carlos III a Trump durante cena en la Casa Blanca; "eso habría estado bien", dice Macron

El Departamento de Justicia de EU difundió una selfie que se tomó Cole Tomas Allen en su habitación en el Hilton, el sábado 25 de abril. FOTO: AP

"Los correos electrónicos programados por el acusado, que incluían el archivo adjunto 'Disculpa y explicación', se enviaron unos minutos más tarde, aproximadamente a las 20:30", añadieron.

El sospechoso de 31 años, residente de Torrance, California, fue detenido cuando pasó corriendo por una barricada de seguridad cerca del salón de baile, lo que provocó un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto encargados de proteger el evento. Él se considera inocente, de acuerdo con su abogado.

Lee también Apuñalamiento en barrio judío de Londres deja 2 heridos; Israel asegura que "antisemitismo se extiende por Reino Unido"

Allen llevaba consigo una escopeta de bombeo calibre 12 que compró el año pasado y una pistola semiautomática calibre .38 que adquirió en 2023, según las autoridades. Trump no resultó herido.

Allen, quien compareció ante el juez el lunes, enfrenta tres cargos penales, entre ellos el de intento de asesinato del presidente estadounidense.