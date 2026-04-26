La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán continúa con un alto al fuego indefinido, sin embargo, mantiene tensión después de que Israel continúe atacando el Líbano, Estados Unidos mantenga el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y cancelara

El presidente de EU, Donald Trump, aseguró que representantes de Irán han realizado una nueva oferta de negociación apenas 10 minutos después de que el mandatario ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Paquistán para entablar diálogo con Teherán.

Comando Central de Estados Unidos (Centcom) interceptó un buque de la llamada "flota sombra" sancionada y lo escoltó de regreso hacia Irán.

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Mundo 08:19 AM Israel ataca de nuevo el sur de Líbano Medios oficiales libaneses aseguran que el ejército israelí ha vuelto a atacar este domingo el sur de Líbano pese al alto el fuego con el grupo proiraní Hezbolá, después de haber pedido a la población que evacuara siete lugares.

"Aviones de guerra israelíes lanzaron un ataque en Kfar Tibnit, uno de los lugares incluidos en la advertencia", afirma la Agencia Nacional de Noticias (Ani). Añade que ha habido víctimas.





Mundo 08:19 AM Líder de la oposición israelí anuncia coalición con el favorito para desbancar a Netanyahu El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, anunció este domingo una nueva coalición con el partido del ex primer ministro Naftali Bennett de cara a las elecciones generales que se celebrarán en otoño en Israel, una nueva formación que será encabezada por este último, favorito en los comicios, para tratar de desbancar a Benjamín Netanyahu del poder.





Mundo 08:18 AM Guerra golpea a las aerolíneas de EU, forzadas a revisar previsiones por combustible La escalada bélica en Medio Oriente y la disrupción del estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del mundo, están alterando las perspectivas de negocio de las aerolíneas estadounidenses, que han comenzado a recortar previsiones para 2026 ante el fuerte encarecimiento del combustible para aviones.

La primera gran señal llegó esta semana de la mano de United Airlines, que rebajó sus previsiones anuales y anunció una reducción de capacidad, con menos vuelos y ajustes en su red de rutas.





Mundo 08:18 AM Presidente israelí pospone el indulto a Netanyahu y pide negociar con la Fiscalía El presidente israelí, Isaac Herzog, anunció este domingo que no abordará la petición de indulto por el juicio de corrupción que enfrenta el primer ministro, Benjamín Netanyahu, hasta que no se agoten los esfuerzos con la Fiscalía "para alcanzar un acuerdo" fuera de los tribunales.

De acuerdo a un comunicado de su oficina, el mandatario considera "necesario" intentar primero una negociación extrajudicial en los casos abiertos contra Netanyahu como paso previo a examinar formalmente la solicitud de indulto, con el objetivo de explorar un posible acuerdo entre las partes.



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