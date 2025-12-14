Más Información

Toluca es bicampeón del futbol mexicano y llega a 12 títulos de Liga MX

Chile elige a José Antonio Kast como presidente; vence con amplio margen a Jeannette Jara

Sheinbaum felicita a José Antonio Kast, presidente electo de Chile; reconoce jornada electoral pacífica y democrática

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

Con coronas y disfraces, Tabasco recibe a Fátima Bosch; lluvia no frena desfile de Miss Universo 2025

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos, por ahora, con Pedro Haces o sindicatos

FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

Cae grupo dedicado al robo de autotransporte; Gabinete de Seguridad reporta operativos en Edomex e Hidalgo

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

ChatGPT Atlas: el conejillo de indias

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

Ante el triunfo del candidato del Partido Republicano, , en las elecciones presidenciales de Chile, el Presidente de Colombia, , reafirmó su rechazo al mismo y al avance de la ultraderecha en América Latina.

A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano respondió a una publicación de Hassan Nassar, integrante del Partido Centro Democrático, quién comentó que el péndulo regresa a su lugar después del triunfo de Kast.

"El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista (...). El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet", declaró Petro.

Responde al avance de la ultraderecha en América Latina

Además, el Presidente de Colombia se posicionó a un post del mandatario de Argentina, Javier Milei, que compartió un mapa de Latinoamérica en el cual se muestra en qué países gobierna la derecha y la izquierda.

"Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores", escribió Gustavo Petro.

Este domingo, Kast obtuvo el 58.30 por ciento de los sufragios en la segunda vuelta del proceso electoral presidencial de Chile y derrotó a la candidata izquierdista Jeannette Jara, quien recibió 41.70% de votos.

Entre sus propuesta de campaña está la deportación de migrantes, a los que culpa del aumento de la criminalidad en este país latinoamericano y enfrentar a la delincuencia.

La mandataria Claudia Sheinbaum (México) y los presidentes Daniel Noboa (Ecuador), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Milei, Rodrigo Chávez (Costa Rica) y Rodrigo Paz (Bolivia), se han pronunciado por el triunfo de Kast.

