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La icónica defensora de los derechos civiles Dolores Huerta dijo este jueves, en una entrevista con Latino USA, que asume su "responsabilidad" de haber callado que fue violada por el fallecido , una decisión tomada en aras de cuidar el movimiento de defensa campesina en EU, que se encontraba en sus primeras etapas.

Huerta enfatizó que guardó silencio durante casi 60 años para proteger la lucha sindical, en su primera entrevista tras la publicación de un reportaje de The New York Times que reveló que dos mujeres fueron por Chávez cuando eran menores.

"Debo asumir la responsabilidad personal de mis decisiones. Realmente creo que sí, que aquello (denunciar la violación) habría supuesto el fin del movimiento; prácticamente desde sus mismísimos comienzos", indicó la líder de 95 años, en una charla con la periodista María Hinojosa.

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En su reflexión, Huerta subraya que ahora puede ver todos los logros obtenidos, entre los que se cuentan millones de trabajadores agrícolas que han visto mejorar sus condiciones a lo largo y ancho de los Estados Unidos de América.

"Era mi dolor personal. Era mi problema personal. Y, sabe, creo que valió la pena; porque fue un precio que yo tuve que pagar... un sacrificio que tuve que asumir", insistió la líder que tuvo dos hijas, productos de las violaciones.

No obstante, lamentó no haber visto que el abuso se extendió más allá de ella y que no pudo ver el lado oscuro, del que hasta ayer fue la cara más importante de los sindicatos de trabajadores agrícolas en el país.

Acusan a César Chávez de abuso sexual. (18/03/26) Foto: AP
Acusan a César Chávez de abuso sexual. (18/03/26) Foto: AP

Aseguró que no ha podido hablar con las denunciantes, a las que aplaudió por su valentía al contar los abusos que sufrieron apenas siendo unas niñas.

"En muchos casos, la gente tiende a culpar a las niñas. Algunas personas intentarán culparme a mí, pero no se dan cuenta de que a César (Chávez), a menudo, se le retrata como un genio debido a todo lo que logró", apunta.

Huerta recordó que en el momento que sufrió los abusos se sintió atrapada, sola y que realmente no tenía a nadie cerca a quien pudiera pedir ayuda o a quien recurrir, algo que habría orquestado el propio Chávez.

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Afirmó que tiene el corazón roto y que ha sido "muy, muy difícil" de sobrellevar todo esto.

La familia de César Chávez dijo en una declaración estar "devastada" tras la revelación de la investigación del rotativo angelino.

"Esto resulta profundamente doloroso para nuestra familia. Deseamos paz y sanación a las sobrevivientes y elogiamos su valentía al dar un paso al frente. Como familia arraigada en los valores de la equidad y la justicia, honramos las voces de aquellas personas que se sienten ignoradas y que denuncian abusos sexuales", indicaron.

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desa/rmlgv

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