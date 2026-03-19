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El periodista Steve Sweeney y el camarógrafo Ali Rida fueron alcanzados por la explosión de un proyectil mientras grababan en las inmediaciones del puente de Qasmiyeh, , en una zona cercana a instalaciones militares.

De acuerdo con reportes y videos difundidos en redes sociales, el equipo se encontraba realizando un enlace cuando se escucha la aproximación del ; segundos después, una explosión impacta a pocos metros de su posición, obligándolos a lanzarse al suelo para resguardarse.

Ambos fueron trasladados a un hospital cercano con heridas por esquirlas, aunque se reportaron conscientes y fuera de peligro.

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El incidente ocurrió en el contexto de los recientes bombardeos en el sur de Líbano, donde Israel mantiene operaciones militares y ha emitido advertencias de evacuación en zonas consideradas de riesgo por la presencia de Hezbolá.

Por su parte, el Ejército israelí indicó que el caso está bajo revisión y sostuvo que sus operaciones no están dirigidas contra civiles ni periodistas, además de asegurar que la zona había sido previamente advertida como área de peligro.

Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas han reiterado que los comunicadores son civiles protegidos por el derecho internacional y han llamado a esclarecer los hechos.

El ataque se suma a otros incidentes registrados en el contexto del conflicto en la región, donde periodistas han resultado heridos o han perdido la vida durante coberturas en zonas de combate.

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Rusia acusa a Israel de atacar "deliberadamente" a periodistas rusos

Rusia acusó este jueves a las fuerzas armadas de Israel de haber realizado un ataque intencional, luego del bombardeo en el sur de Líbano que dejó heridos a dos periodistas de la cadena RT.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, aseguró en un comunicado que la agresión fue “deliberada y dirigida”, al señalar que los comunicadores estaban plenamente identificados como prensa y que en la zona no había objetivos militares cercanos.

La funcionaria calificó el hecho como una “grave violación del derecho internacional” y adelantó que el embajador de Israel en Moscú será convocado en los próximos días para dar explicaciones sobre lo ocurrido.

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desa/rmlgv

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