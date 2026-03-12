El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos identificó este jueves al sospechoso que atacó una sinagoga en las afueras de Detroit, Michigan, y señaló que se trata de un hombre originario de Líbano y naturalizado estadounidense.

En una declaración enviada a medios como CNN y Fox News, el DHS señaló que el hombre que embistió la sinagoga con su vehículo tenía 41 años.

“El trágico ataque en la sinagoga Templo de Israel, en West Bloomfield, Michigan, fue perpetrado por Ayman Mohamad Ghazali,” indicó el DHS.

Detalló que Ghazali "ingresó a Estados Unidos el 10 de mayo de 2011 a través del Aeropuerto Internacional Metropolitano de Detroit con una visa de inmigrante IR1, como esposo de una ciudadana estadounidense, después de que las solicitudes de su prometida y un familiar extranjero, presentadas en diciembre de 2009, fueron aprobadas en abril de 2010".

La declaración subraya que Ghazali "solicitó la naturalización el 20 de octubre de 2015 y se le concedió la ciudadanía el 5 de febrero de 2016, durante la administración de [Barack] Obama".

Los investigadores señalaron que este ataque se trató de un "acto de violencia dirigido contra la comunidad judía".

De acuerdo con el Detroit News, que citó a dos fuentes enteradas de la investigación, Ghazali, residente de Dearborn Heights, había expresado que varios de sus familiares murieron en un ataque de Israel en Líbano hace unos días. CNN dijo que las autoridades están investigando esta información.

El Detroit News señaló, tras revisar registros judiciales, que la esposa de Ghazali, a la que no identificó, solicitó el divorcio en la corte de circuito del condado de Wayne en agosto de 2024, y que lo obtuvo siete meses después, en marzo de 2025. La pareja tenía al menos un hijo.

Sin embargo, los investigadores dijeron que aún no han determinado un motivo para el ataque.

“Lo que llevó a esta persona a actuar tiene que ser determinado por la investigación”, subrayó el jefe de policía del condado Oakland, Mike Bouchard.

Cuando el sospechoso irrumpió con su vehículo, agentes de seguridad de la sinagoga le dispararon.

En los minutos posteriores al ataque, se podía ver humo saliendo de la sinagoga. Un agente de seguridad fue golpeado por el vehículo y quedó inconsciente, pero no sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida, dijo Bouchard. Y 30 agentes policiales fueron atendidos por inhalación de humo.

Vehículo incendiado

El jefe de policía de West Bloomfield, Dale Young, dijo que los agentes de seguridad de Temple “se enfrentaron al individuo y neutralizaron la amenaza”.

El sospechoso fue hallado muerto dentro de su vehículo, que se incendió, señaló Bouchard.

Cassi Cohen, directora de desarrollo estratégico en Temple Israel, estaba de pie en el pasillo donde ocurrió el incidente. Dijo que escuchó un fuerte estruendo, agarró a algunos miembros del personal, corrió a su oficina y cerró la puerta con llave.

“Cuando escuché el choque, supe que era grave”, añadió Cohen.

Indicó que un salón de clases estaba cerca de donde el auto embistió la sinagoga y que, además de los niños, que tenían hasta 4 años, también había más de 30 miembros del personal en la sinagoga.

“Por suerte, hemos tenido muchos simulacros de tirador activo y nuestro personal está preparado para estas situaciones”, comentó.

La rabina Arianna Gordon, de Temple Israel, agradeció al equipo de seguridad, a la policía y a los maestros por sacar a los niños de manera segura y reunirlos con sus padres, y los llamó las “verdaderas estrellas del día ”.

Cerca de una docena de padres corrieron para recoger a sus hijos poco después de que las autoridades despejaron el edificio. Otras familias se reunieron en un centro comunitario judío cercano.

Allison Jacobs, cuya hija de 18 meses está inscrita en la guardería de Temple Israel, dijo que recibió un mensaje de una maestra diciendo que los niños estaban bien incluso antes de que ella supiera lo que había pasado.

“No hay palabras. Estaba en completo y absoluto shock” , dijo a la AP. “Esperaba que fuera un reporte falso”.

Con información de AP

