VIDEO Hombre embiste con su auto sinagoga en Michigan y es abatido; un agente de seguridad resulta herido

La policía respondió a una alerta de tirador activo en la sinagoga Temple Israel de West Bloomfield, Michigan. El hombre armado fue abatido en el tiroteo que se desató tras embestir el templo con un vehículo.
De acuerdo con reportes de AP, el sospechoso estaría muerto y nadie más resultó herido. La policía no ha confirmado aún esta información.
Docenas de vehículos policiales de múltiples agencias con las luces encendidas se encontraban afuera del complejo de Walnut Lake Road. También sobrevolaban helicópteros.
El Departamento de Policía de West Bloomfield envió una alerta instando a los residentes a evitar la zona y citando una "situación activa".
Lee también Tiroteo en Universidad de Virginia deja 2 heridos; el agresor murió
La Oficina del Sheriff del condado de Oakland, en una publicación en Facebook, declaró que se trataba de un aviso de un tirador activo y que estaban respondiendo junto con otras agencias.
El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó en X que el personal de la agencia "se encuentra en el lugar junto con sus socios en Michigan y está respondiendo a la aparente situación de atropello con vehículo y tirador activo fuera de la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield Township, Michigan".
Lee también Casa Blanca niega que haya una amenaza de ataque iraní con drones en EU; "no existe y nunca existió", dice
"Antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Michigan": gobernadora
La gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, también dijo que está dando seguimiento a las informaciones de un "tiroteo activo" en Temple Israel y afirmó que trabaja con la policía estatal para obtener más información.
"Esto es desgarrador. La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Michigan. Espero que todos estén a salvo", agregó.
La sinagoga Temple Israel de West Bloomfield es un centro religioso, educativo y comunitario de referencia para la comunidad judía del área de Detroit y está considerada como la congregación reformista más grande de Estados Unidos.
La Federación Judía de Detroit pidió en un comunicado que todas las organizaciones judías cierren sus puertas y no dejen entrar ni salir a nadie de sus edificios.
Hasta el momento, las autoridades no han vinculado este suceso con la guerra contra Irán iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.
Desde el inicio de esa ofensiva, el FBI elevó la alerta terrorista en territorio estadounidense por posibles atentados en represalia.
Detener "imperio del mal" de Irán importa más que precios del petróleo: Trump; busca impedir que el país tenga armas nucleares
