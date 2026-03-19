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Moscú.- Rusia acusó el jueves al ejército de Israel de haber llevado a cabo un ataque "dirigido", tras el bombardeo que hirió a dos periodistas de la cadena RT en el sur del Líbano, donde Israel lleva a cabo una amplia operación militar.

"El ataque contra los periodistas fue llevado a cabo de manera deliberada y dirigida", afirmó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, en un comunicado, señalando que los periodistas estaban "claramente" identificados y que no había ninguna instalación militar en las cercanías.

"Consideramos este tipo de actos por parte de Israel y su ejército como una grave violación del derecho internacional", afirmó, añadiendo que el embajador de Israel en Moscú será convocado "próximamente".

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Un video publicado por RT muestra a un periodista de esta cadena pública rusa, Steve Sweeney, vistiendo un chaleco antibalas con la inscripción "Press" y dirigiéndose a la cámara, justo antes de que se produjera una explosión a pocos metros de él.

El mensaje que acompaña el video indica que muestra cuando "un misil israelí impactó cerca de los periodistas de RT", hiriéndolos a ambos.

Zajárova había afirmado anteriormente en Telegram que "en el contexto del asesinato de doscientos periodistas en Gaza, no se puede calificar lo ocurrido hoy como accidental".

Según Ruptly, una filial de RT, los periodistas se encontraban en el sur del Líbano, donde Israel, en guerra contra el Hezbolá proiraní, lleva a cabo actualmente una amplia operación militar para crear una "zona de amortiguamiento".

La embajada de Rusia en Líbano condenó el incidente en un comunicado y solicitó "una investigación adecuada".

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Por su parte, el ejército israelí afirmó que "no apunta a civiles ni a periodistas" y que pidió la evacuación de la zona donde se encontraba el equipo de RT "con suficiente antelación" antes de realizar sus ataques.

"Atacar a reporteros claramente identificados como prensa constituye una violación del derecho internacional", reaccionó el Comité para la Protección de los Periodistas en un comunicado.

Durante el año 2025 en todo el mundo, 129 periodistas y trabajadores de prensa fueron asesinados según el CPJ, que atribuye dos tercios de los casos a Israel, que rechaza estas "acusaciones".

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