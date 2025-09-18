Más Información

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Canciller De la Fuente recibe en el AIFA a primer ministro de Canadá, Mark Carney

Exalcaldesa morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, entre los sancionados por el Tesoro de EU

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Caen 12 por robo de material ferroso al interior de la Refinería Olmeca en Tabasco

Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Facultad de Economía de la UNAM suspende clases por amenaza de artefacto explosivo

Washington. Congresistas demócratas exigieron este jueves a la Administración de que le conceda un permiso humanitario para volver al país a Sara Hernández, la niña estadounidense que fue junto a su familia a México cuando buscaba tratamiento para el cáncer que padece.

"No estamos hablando de personas que son como ellos dicen. Hablamos de gente trabajadora que lo único que quiere es proveer sustento a su familia. Así que estamos aquí para apoyar", aseguró en una rueda de prensa Adriano Espaillat, el presidente del Caucus Hispano del Congreso, un grupo compuesto por legisladores de ascendencia hispana centrado sobre todo en temas migratorios.

Espaillat se reunió el pasado mes de mayo en México con la familia Hernández y defendió que este caso pone de manifiesto que el objetivo de la"es deportar a familias, niños, madres y padres".

"Sara es el rostro de nuestra humanidad como nación", aseguró por su parte Rochelle Garza, la presidenta de Texas Civil Rights Project, que ha asistido a la familia desde el primer momento.

El pasado marzo, la niña, sus cinco hermanos y sus padres, todos residentes en , fueron deportados cuando intentaban cruzar un retén fronterizo para llevar a Sara, de 10 años en ese momento, al médico después de que esta se quejara de que no se sentía bien.

Al detenerlos, los agentes de inmigración les dieron dos opciones a sus padres: ser deportados todos juntos o ser separados de sus hijos, ya que cinco de ellos sí son ciudadanos estadounidenses y se podían quedar en el país.

Eligieron permanecer juntos y fueron expulsados al día siguiente, dejando a la menor sin acceso a la especializada que recibía.

Desde entonces, la familia vive en una zona rural de México, donde Sara no ha podido recibir el tratamiento adecuado por no contar con la ciudadanía mexicana y por los elevados costes, según contó Garza.

"Han pasado cuatro meses, necesitamos urgentemente un parole (permiso) humanitario para traer a Sarah de y que reciba la atención que necesita, y lo necesitamos ahora", afirmó este jueves el legislador demócrata de Texas Joaquín Castro.

