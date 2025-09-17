Más Información

Editoriales independientes tomarán la Casa del Lago

El Centro SCOP, obra en el abandono a 8 años del terremoto que lo arruinó

"De profundis", doloroso testimonio escrito por Oscar Wilde, cobra vida en el teatro como parte del Festival Cultura UNAM

De "Terra Nostra" a "Temporada de huracanes", celebran la literatura mexicana

México condena subasta de 47 objetos patrimoniales en Estados Unidos

Con gira, la Orquesta Filarmónica de Jalisco celebra el mes patrio

El cantante de música tejana Bobby Pulido anunció que incursionará en la política y se lanzará a una campaña para arrebatar al Partido Republicano el control de un distrito en el sur de Texas.

El aspira a enfrentarse a la congresista Mónica De La Cruz en las elecciones de medio mandato de 2026 para representar al distrito 15, que se extiende desde McAllen, en la frontera con México, hasta el centro de Texas.

El distrito era un bastión demócrata hasta 2022, cuando De La Cruz ganó las elecciones, vaticinando el cambio republicano que experimentaría la región del sur de Texas en las últimas elecciones presidenciales.

"No soy un político de carrera; soy nativo del sur de Texas cansado de ver cómo se deja de lado a nuestras comunidades", señaló Pulido en un comunicado anunciando su candidatura.

Antes de iniciar su carrera como artista, que lo llevó a ganar un Grammy latino en 2022 por su álbum "Para que baile mi pueblo", Pulido estudió ciencias políticas, según señaló el comunicado.

Los demócratas, que buscan recuperar a su base de votantes en el sur de Texas, una región de mayoría latina, han estado buscando atraer a Pulido a la política desde inicios de año, de acuerdo con el portal Politico.

Camila Parker se separa del rey Carlos III en plena lucha contra el cáncer: ya no viven juntos, revelan. Foto: AFP / EFE

Camila Parker se separa del rey Carlos III en plena lucha contra el cáncer: ya no viven juntos, revelan

Yolanda Andrade asegura que fue víctima de BRUJERÍA para enfermar gravemente: “Le pedí de favor que ya me dejara en paz”. Foto: Berenice Fregoso / El Universal/ Foto tomada de Instagram @yolandaamor

Yolanda Andrade asegura que fue víctima de BRUJERÍA para enfermar gravemente: “Le pedí de favor que ya me dejara en paz”

Padres de Nodal presionan para que el cantante le firme el pasaporte de Inti; "Están furiosos", dicen Foto: Instagram/AFP

“Ángela Aguilar lo manipula”: el controversial enfrentamiento entre los padres de Nodal por Inti

Rey Carlos III delicado de salud: Meghan y Harry permitirán que vea a Archie y Lilibet antes de que sea demasiado tarde. Foto: AFP / AP Photo/Matt Dunham, FILE

Rey Carlos III delicado de salud: Meghan y Harry permitirán que vea a Archie y Lilibet antes de que sea demasiado tarde

Margot Robbie/ AP

Margot Robbie sorprende con su vestido transparente más revelador en la alfombra roja