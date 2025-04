Niños con la ciudadanía estadounidense, incluyendo uno que padece cáncer, han sido deportados a Honduras por la administración de Donald Trump, revelan este domingo medios estadounidense, citando a abogados defensores.

De acuerdo con The New York Times y la cadena NBC News, dos niños, uno de cuatro años y su hermana de siete, fueron llevados a Honduras junto con su madre, deportada del país, sin darles la oportunidad de poder hablar con abogados.

El niño tiene cáncer en etapa cuatro, y fue enviado a la nación centroamericana sin las medicinas que necesita, dijo NBC News, citando al Proyecto Nacional de Inmigración.

Gracie Willis, abogada de esta organización, explicó a la cadena que los hermanitos fueron detenidos el jueves por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Se les llevó a El Paso, Texas, y a primera hora del viernes fueron trasladados en a Honduras en el vuelo en que su madre fue deportada.

Según Willis, los abogados estaban preparando un habeas corpus cuando los niños fueron sacados de Estados Unidos en un vuelo charter del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

En un comunicado de prensa, la abogada Erin Hebert, parte del Proyecto y quien representa a la familia, calificó la expulsión de niños estadounidenses de “ilegal, inconstitucional e inmoral”.

“La velocidad, la brutalidad y la forma clandestina en que estos niños fueron deportados está más allá de lo inconcebible, y cada funcionario responsable de ello debe rendir cuentas”, subrayó Hebert.

No es el único caso. Willis dijo a NBC que lleva un asunto similar en el que una madre fue deportada el viernes de Estados Unidos junto con su pequeño de dos años, que tiene la ciudadanía estadounidense.

En este caso, el juez de Distrito Terry Doughty ya se manifestó durante una audiencia en la que denunció que al parecer el gobierno estadounidense deportó a un ciudadano estadounidense sin otorgarle su derecho a un “debido proceso”.

Willis aseguró que las madres deportadas dijeron que no se les dio opción alguna, sino que simplemente fueron informadas de que serían deportadas junto con sus hijos.

La versión del gobierno es distinta: el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo hoy en entrevista en el programa Meet the Press, de MSNBC, que en efecto los menores son ciudadanos de Estados Unidos, pero que ellos no fueron “deportados”, sino que sus padres que, subrayó, entraron “ilegalmente a Estados Unidos y no tienen derecho a estar aquí”, tomaron la decisión de llevarse a sus hijos.

“Tres ciudadanos estadounidenses -de 4, 7 y 2 años- no fueron deportados. Sus madres, que están ilegalmente en este país, fueron deportadas. Los niños se fueron con sus madres. Esos niños son ciudadanos estadounidenses. Pueden volver a Estados Unidos... pero en última instancia, a quien deportaron fue a sus madres, a sus madres que estaban aquí ilegalmente”.

Willis rechazó la versión de Rubio. “¿Cómo nos aseguramos de que esto no vuelva a ocurrir cuando tenemos al secretario Marco Rubio repitiendo la línea del partido de que las madres querían esto? Es mentira. Es mentira”, denunció.

