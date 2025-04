Quizá Putin "no quiere terminar la guerra" en Ucrania, afirma Trump; amenaza con sanciones al mandatario ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, por los ataques a zonas civiles de Ucrania en los últimos días y afirmó que "quizá no quiere terminar la guerra".

En una publicación en Truth Social tras su encuentro con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en Roma, Trump también comentó que quizás Putin "deba ser tratado de otra manera". Y agregó: "¡Demasiada gente está muriendo!".

"Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través de 'banca' o 'sanciones secundarias'? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!", dijo en su red social, tras haber participado en el Vaticano en el funeral del papa Francisco.

