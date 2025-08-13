Comparece "El Chuy", operador del Cártel de Sinaloa ante corte federal de Brooklyn; se le vincula con el Culiacanazo

Jesús Guzmán Castro, "El Chuy", compareció este miércoles ante el magistrado federal James R. Cho en el juzgado federal de Brooklyn; de acuerdo con información de la DEA, se le ha vinculado con el Culiacanazo.

La Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, informó que "El Chuy" está "acusado de participar en una conspiración para la distribución de cocaína a gran escala". En caso de ser declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

Añadió que "Guzmán Castro era un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, una violenta organización narcotraficante mexicana, anteriormente liderada por Ismael Zambada García, también conocido como "El Mayo", y Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, también conocido como "El Chapo"". Agregó que "como miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, Guzmán Castro supervisaba a numerosos subordinados, incluyendo sicarios, transportistas de narcóticos y blanqueadores de dinero.

Durante años, dirigió el tráfico de miles de kilogramos de cocaína y el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico. Guzmán Castro está acusado de participar en una conspiración para la distribución internacional de cocaína desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2021. Guzmán Castro obtuvo miles de kilogramos de cocaína de organizaciones narcotraficantes en Guatemala y luego organizó su transporte a través de México hacia Estados Unidos".

"El acusado participó en un terrible incidente en el cual sicarios del Cártel de Sinaloa forzaron a las Fuerzas Armadas mexicanas a liberar a Ovidio Guzmán López", detalla una carta de la fiscalía estadounidense.

"Como se alega, Guzmán Castro era un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, una organización narcotraficante prolífica y violenta que ha inundado las calles estadounidenses con narcóticos letales durante décadas”, declaró el fiscal federal Joseph Nocella, Jr.

“Guzmán Castro ahora enfrentará la justicia en un tribunal de Estados Unidos por todo el daño que sus acciones han causado. La eliminación total de los cárteles de la droga es una prioridad nacional, y el Departamento de Justicia y nuestra Fiscalía están plenamente comprometidos con ese objetivo”.

“El arresto y traslado de Jesús Guzmán Castro es el resultado de los incansables esfuerzos de la DEA y nuestras fuerzas del orden para desmantelar las organizaciones de narcotráfico más peligrosas”, declaró el agente especial a cargo de la DEA en Nueva York, Frank A. Tarentino III. “Durante décadas, Guzmán Castro contribuyó a inundar las calles estadounidenses con narcóticos letales, y la DEA mantiene su compromiso de perseguir a quienes amenazan la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades”.

El juez fijó la siguiente audiencia de "El Chuy" para el próximo 12 de septiembre de 2025.

También comparecieron, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Gil Acosta, “El 200”; Martín Zazueta Pérez, “Piyi”, y Leobardo García Corrales, “Leo”, del Cártel de Sinaloa. Los tres están acusados de tráfico de fentanilo y delitos relacionados con armas de fuego.

