Cientos de agentes de policía se desplegaron el sábado en un suburbio de Minneapolis en persecución de un hombre que, según las autoridades, se hizo pasar por policía y mató a tiros a una legisladora estatal demócrata en su domicilio, en lo que el gobernador Tim Walz calificó como "un asesinato con motivos políticos". Las autoridades indicaron que el sospechoso también disparó e hirió a otra legisladora y se cree que intentaba huir de la zona.

La expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Melissa Hortman, y su esposo, Mark, murieron en su casa de Brooklyn Park. El senador John Hoffman, también demócrata, y su esposa, Yvette, resultaron heridos en su domicilio de Champlin, a unos 15 kilómetros (9 millas) de distancia.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Vance Boelter, de 57 años, y el FBI emitió una recompensa de hasta 50 mil dólares por información que conduzca a su arresto y condena.

Las autoridades exhibieron una foto tomada el sábado de Boelter con un sombrero de vaquero color canela y pidieron al público que reportara cualquier avistamiento. Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, indicó que los investigadores también obtuvieron un video.

No dio detalles sobre un posible motivo.

Boelter es un ex funcionario político que sirvió en la misma junta de desarrollo de la fuerza laboral estatal que Hoffman, según muestran los registros, aunque no estaba claro si se conocían o en qué medida.

Los ataques matutinos provocaron advertencias a otros funcionarios electos de todo el estado y la cancelación de las manifestaciones planificadas de "No Kings" contra el presidente Donald Trump. Las autoridades afirmaron que el sospechoso tenía volantes de "No Kings" en su coche y escritos con los nombres de las víctimas, así como de otros legisladores y funcionarios, aunque no pudieron precisar si tenía otros objetivos específicos.

Un funcionario de Minnesota declaró a The Associated Press que los escritos del sospechoso también contenían información dirigida a destacados legisladores que se han manifestado abiertamente a favor del derecho al aborto. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que la investigación estaba en curso.

Los tiroteos ocurrieron en un momento en que líderes políticos de todo el país han sido atacados, acosados ​​​​e intimidados en medio de profundas divisiones políticas.

Agentes del orden, incluida la policía local, los alguaciles y el FBI, se encuentran a menos de una milla de un tiroteo en Brooklyn Park, Minnesota. Foto: AP

“Todos, en Minnesota y en todo el país, debemos oponernos a toda forma de violencia política”, declaró Walz, demócrata, en una conferencia de prensa. “Los responsables de esto rendirán cuentas”.

Los agentes del orden recuperaron varias armas de fuego tipo AK del vehículo del sospechoso, quien se cree que aún portaba una pistola, según informó a AP una persona familiarizada con el asunto. Esta persona no pudo revelar públicamente los detalles de la investigación y habló bajo condición de anonimato.

Un tiroteo nocturno

La policía respondió a los informes de disparos en la casa de los Hoffman poco después de las 2 a. m., dijo la policía de Champlin, y encontró a la pareja con múltiples heridas de bala.

Tras identificar a las víctimas, la policía envió agentes a revisar proactivamente la casa de Hortman. Allí encontraron lo que parecía ser un vehículo policial y a un hombre vestido de policía en la puerta, saliendo de la casa.

“Cuando los oficiales lo confrontaron, el individuo inmediatamente disparó contra los oficiales que intercambiaron disparos, y el sospechoso se retiró a la casa” y escapó a pie, dijo el jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley.

Se pudieron observar múltiples agujeros de bala en la puerta principal de la casa de Hoffman.

John y Yvette Hoffman se sometieron a una cirugía, según Walz.

"Somos cautelosamente optimistas de que sobrevivirán a este intento de asesinato", dijo el gobernador en una conferencia de prensa matutina.

Trump dijo en un comunicado que el FBI se uniría a la investigación.

"Nuestra Fiscal General, Pam Bondi, y el FBI están investigando la situación y procesarán a todos los involucrados con todo el rigor de la ley. Una violencia tan horrible no será tolerada en los Estados Unidos de América. ¡Que Dios bendiga a la gran gente de Minnesota, un lugar verdaderamente maravilloso!".

El ataque a congresistas demócratas de Minnesota tiene lugar en medio de profundas divisiones políticas en Estados Unidos y grandes protestas contra las políticas de Trump. Foto: AP

Dos legisladores demócratas fueron atacados

Hortman, de 55 años, había sido la principal líder demócrata en la Cámara de Representantes estatal desde 2017. Lideró a los demócratas en una huelga de tres semanas al comienzo del periodo de sesiones de este año, en una lucha de poder con los republicanos. En virtud de un acuerdo de reparto de poderes, cedió la palabra a la representante republicana Lisa Demuth y asumió el cargo de presidenta emérita.

Hortman utilizó su posición como presidenta de la Cámara en 2023 para ayudar a defender la ampliación de las protecciones para los derechos al aborto, incluida una legislación para consolidar el estatus de Minnesota como refugio para pacientes de estados restrictivos que viajan al estado para buscar abortos, y para proteger a los proveedores que los atienden.

Walz la llamó una “formidable funcionaria pública, una figura fija y un gigante en Minnesota”.

“Se despertaba cada día, decidida a hacer de este estado un lugar mejor”, dijo. “Es irremplazable”.

Hortman y su marido tuvieron dos hijos adultos.

Los informes iniciales de la autopsia de la Oficina del Médico Forense del Condado de Hennepin indicaron que la causa de su muerte fue "múltiples heridas de bala".

Los informes dicen que Melissa Hortman murió en la escena mientras que su esposo fue declarado muerto en el hospital.

Hoffman, de 60 años, fue elegido por primera vez en 2012 y presidió el Comité de Servicios Humanos del Senado, que supervisa una de las partes más importantes del presupuesto estatal. Él y su esposa tienen una hija.

La coronel de la Patrulla Estatal, Christina Bogojevic, pidió a la gente, por precaución, no asistir a las protestas de "No Kings". Bogojevic afirmó que las autoridades no tenían ninguna prueba directa de que las protestas fueran atacadas, pero notó los volantes de "No Kings" en el auto.

Los organizadores anunciaron que todas las manifestaciones en el estado fueron canceladas, pero muchas personas aún acudieron a las protestas en el Capitolio y en otros lugares del área de Twin Cities.

Boelter, el sospechoso del asesinato de congresista

Boelter fue designado para la junta de desarrollo de la fuerza laboral en 2016 y luego reelegido en 2019 para un mandato de cuatro años que expiró en 2023, según muestran los registros estatales.

Los registros corporativos muestran que la esposa de Boelter solicitó la creación de una empresa llamada Praetorian Guard Security Services LLC, con la misma dirección postal de Green Isle que figuraba para la pareja. En el sitio web de la empresa, la esposa de Boelter figura como presidenta y directora ejecutiva, mientras que él figura como director de patrullas de seguridad.

La página de inicio afirma que ofrece seguridad armada para propiedades y eventos, y presenta una foto de una camioneta SUV pintada con un patrón bitono negro y plateado similar a un vehículo policial, con una barra luminosa en el techo y la palabra "Praetorian" pintada en las puertas. Otra foto muestra a un hombre con equipo táctico negro, casco militar y chaleco antibalas.

Un currículum vitae publicado en línea indica que Boelter es un contratista de seguridad que ha trabajado en Medio Oriente y África, además de ocupar puestos gerenciales anteriores en empresas de Minnesota.

Un ex vecino de Inver Grove Heights, donde vivía Boelter, dijo que apenas lo conocía, pero recuerda a sus hijas porque practicaban kayak y patinaban sobre hielo en el estanque detrás de las casas.

"Es muy triste para los niños, unos niños muy, muy buenos", dijo Michael Cassidy. Añadió que la esposa del sospechoso vino una vez a rezar con su esposa e hija.

Buscan al asesino de congresista demócrata

Cientos de policías y agentes del sheriff, algunos con equipo táctico y armas de asalto, se dispersaron por toda la ciudad. Se instalaron algunos puestos de control.

Una alerta enviada a teléfonos celulares por la mañana pidió a las personas que se refugiaran en el lugar mientras la policía buscaba a un sospechoso “armado y peligroso”.

El sospechoso es un hombre blanco, de cabello castaño, que viste un chaleco antibalas negro sobre una camisa y pantalones azules, y podría hacerse pasar por un agente del orden. No se acerque. Llame al 911, decía la alerta inicial.

La policía levantó la orden de refugio por la tarde, diciendo que tenían motivos para creer que el sospechoso ya no estaba en la zona.

"Es una locura que alguien esté atacando a los representantes", dijo Douglas Thompson, de 62 años y residente de Brooklyn Park. "Esto está mal. Espero que los atrapen".

La presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Lisa Demuth, republicana de Cold Spring, calificó el ataque de “malvado” y dijo que estaba “desconsolada más allá de las palabras” por los asesinatos.

Violencia política en EU

Los tiroteos son los últimos de una serie de ataques contra legisladores de todos los partidos.

En abril, un sospechoso incendió la casa del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro , lo que lo obligó a él y a su familia a huir durante la festividad judía de la Pascua judía. El sospechoso dijo que planeaba golpear a Shapiro con un pequeño mazo si lo encontraba, según documentos judiciales.

En julio de 2024, Trump recibió un roce en la oreja con una de las balas que mató a un partidario de Trump. Dos meses después, un hombre con un rifle fue descubierto cerca del campo de golf del presidente en Florida y arrestado.

Otros incidentes incluyen un ataque con martillo en 2022 contra el marido de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en su casa de San Francisco y un complot en 2020 por parte de extremistas antigubernamentales para secuestrar a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer y comenzar una guerra civil.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, declaró que solicitó a la Policía del Capitolio que "reforzara de inmediato la seguridad" para las senadoras demócratas de Minnesota, Amy Klobuchar y Tina Smith. También solicitó al líder de la mayoría, el republicano John Thune, que ofreciera una sesión informativa sobre la seguridad de los miembros.

“Condenar la violencia es importante, pero no suficiente”, dijo Schumer en la plataforma social X. “También debemos enfrentar las fuerzas tóxicas que radicalizan a las personas y debemos hacer más para protegernos mutuamente, nuestra democracia y los valores que nos unen como estadounidenses”.

