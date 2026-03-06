Más Información

Cae Roberto “Beto” Bazán-Salinas, narcotraficante del Cártel del Golfo en Guanajuato; operativo fue realizado por ICE y FGR

Rumbo al 8M, Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por marcha en CDMX; advierte de vandalismo y violencia

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar

México se impone a Gran Bretaña y consigue primer triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol

Fiscalía de Morelos acusa de feminicidio a Jared, detenido por desaparición de Kimberly Joselin; ambos eran alumnos de la UAEM

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

FOTOS: Con vallas, refuerzan protección del Zócalo de la CDMX previo a marcha del 8M; comercios y hoteles son blindados

Diputados alistan terna para elección del titular de la Auditoría Superior; hay 77 candidatos entrevistados

Activan 5 mesas de trabajo rumbo a revisión del T-MEC, reporta CCE; avanzarán “por separado” con EU y Canadá

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

"Que tengas un bonito día", escribió Kimberly antes de ser desaparecida por Jared, su compañero en UAEM; joven ya fue vinculado a proceso

Roberto “Beto” Bazán-Salinas, presuntamente vinculado al , fue detenido en Guanajuato, como resultado de un operativo coordinado entre autoridades de México y Estados Unidos.

De acuerdo con el (ICE), Bazán-Salinas era buscado por su presunta participación en el contrabando de cargamentos de varios kilogramos de cocaína, metanfetamina y marihuana desde México hacia territorio estadounidense.

La detención ocurrió el jueves en el municipio de Salamanca y fue realizada por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE, en coordinación con diversas oficinas de esa agencia y con la (FGR) a través de Interpol.

Según la información oficial, en el operativo participaron las oficinas de HSI en Monterrey, Matamoros y Beaumont, como parte de una investigación encabezada por esa agencia estadounidense contra el Cártel del Golfo, organización que las autoridades investigan por su participación en el tráfico internacional de drogas.

Las autoridades también agradecieron la colaboración de otras dependencias involucradas en el caso, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Departamento de Policía de Corpus Christi y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, que brindaron apoyo durante la investigación y las acciones para ubicar al presunto implicado.

