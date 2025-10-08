Más Información

Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice

Llegan a México los seis mexicanos detenidos en Israel; los recibe Juan Ramón de la Fuente

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Nobel Química 2025 premia el trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

Alistan inhabilitar a farmacéuticas incumplidas

Morena y sus aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Caso Guardería ABC: Detienen a Roberto Copado, exdirector de Protección Civil de Hermosillo; fue arrestado en EU

Grupo México detalla su situación financiera y calma al mercado

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Inicia proceso de rehabilitación de Jazlyn, la pequeña rescatada por su abuela tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

CDMX apoyará a joyerías vandalizadas sin seguro

El autor del atentado contra una , en el norte de , la semana pasada, llamó a la policía durante el ataque afirmando "jurar fidelidad al Estado Islámico", indicó el miércoles un portavoz antiterrorista británico.

"Al inicio del ataque frente a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, el agresor llamó a la policía, afirmando jurar fidelidad al grupo Estado Islámico", declaró el portavoz.

El autor del atentado, Jihad al-Shamie, un británico de origen sirio de 35 años, fue abatido por la policía.

Dos fieles judíos, Melvin Cravitz y Adrian Daulby, murieron en el ataque, que ocurrió el día de la festividad de Yom Kipur y que también dejó tres heridos graves.

La policía reconoció que Adrian Daulby y uno de los heridos fueron alcanzados por disparos de las fuerzas del orden mientras intentaban impedir que el agresor entrara al lugar de culto.

El atacante embistió con su automóvil a personas que se encontraban frente al edificio, antes de salir del vehículo y atacar a los fieles con un cuchillo.

La policía antiterrorista había afirmado no tener constancia de que el autor tuviera antecedentes de extremismo islamista.

Este atentado, que ocurrió en un momento en que la sinagoga estaba muy concurrida, es uno de los peores dirigidos a la comunidad judía en Europa desde el ataque de Hamas, el 7 de octubre de 2023 en Israel, que desencadenó la .

Seis personas sospechosas de "preparación e incitación a cometer actos terroristas" fueron arrestadas, de las cuales dos fueron liberadas el sábado.

