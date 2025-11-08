Un automóvil que huía a alta velocidad de la policía chocó contra un bar el sábado por la madrugada, en Tampa, Florida, conocido por su vida nocturna y turistas, matando a cuatro personas e hiriendo a otras 11.

Una unidad aérea de la policía de Tampa avistó el vehículo conduciendo de manera imprudente en una autopista alrededor de las 12:40 de la mañana después de que la policía dijera que el sedán plateado había sido visto participando en carreras callejeras en otro vecindario, según un comunicado del departamento de policía.

La Patrulla de Carreteras de Florida alcanzó el vehículo e intentó realizar una maniobra que implica golpear a un vehículo por detrás para hacer que gire, pero no tuvo éxito.

Lee también Tornado deja 5 muertos y más de 400 heridos en el sur de Brasil

La policía "se retiró" mientras el vehículo aceleraba hacia el distrito histórico de Ybor City cerca del centro, informó la agencia. Finalmente, el conductor perdió el control del coche y atropelló a más de una docena de personas fuera del bar, declaró la policía.

Tres víctimas murieron en el lugar y una cuarta víctima murió en un hospital. Hasta la mañana del sábado, una quinta víctima estaba hospitalizada en estado crítico, y ocho víctimas adicionales estaban siendo tratadas en hospitales locales pero se encontraban estables, indicó la policía. Otras dos víctimas sufrieron heridas leves y rechazaron el tratamiento en el lugar. Todas las 15 víctimas son adultas.

"Lo que ocurrió esta mañana fue una tragedia sin sentido, nuestros corazones están con los seres queridos de las víctimas y todos aquellos que fueron afectados", sostuvo el jefe de policía de Tampa, Lee Bercaw, en un comunicado.

Lee también Tifón "Kalmaegi" azota Vietnam tras dejar 204 muertos en Filipinas, que ya se prepara para supertifón "Fung-wong"

El sospechoso fue identificado como Silas Sampson, de 22 años, quien fue detenido el sábado y está recluido en la cárcel del condado Hillsborough.

Sampson está acusado de cuatro cargos de homicidio vehicular y cuatro cargos de huida o elusión agravada con lesiones corporales graves o muerte. Todos son delitos graves de primer grado. No se listó ningún abogado para Sampson.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc