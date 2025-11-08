Más Información

"Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París", dice Macron a Sheinbaum tras su visita a México

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Chocan versiones por presunto atentado contra Einat Kranz, embajadora israelí; esto dice EU, Israel, México e Irán

Frente frío 13 ingresa el fin de semana a México; provocará temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados

México conquista la medalla de bronce en el Mundial Femenil Sub-17; supera a Brasil en una cardíaca tanda de penales

Canciller De la Fuente viaja a Colombia a Cumbre CELAC-UE; representa a Sheinbaum

Macron escuchó la lucha de las mujeres en México, dice impulsora de Ley Olimpia; coincidió en abolir el patriarcado, asegura

Se duplican michoacanos sin acceso a salud pública

Con rezago en matemáticas, alumnos de 3ro de secundaria

Morena instala consejo consultivo rumbo a elección del 2027; participan Poniatowska, Taibo, Encinas, entre otros

Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes este sábado 8 de noviembre; aquí todo lo que tienes que saber sobre la proyección en el Zócalo

Habilitan nueva caseta de cobro en Circuito Exterior Mexiquense para quienes provienen del AIFA

Un automóvil que huía a alta velocidad de la policía chocó contra un bar el sábado por la madrugada, en , conocido por su vida nocturna y turistas, matando a cuatro personas e hiriendo a otras 11.

Una unidad aérea de la policía de Tampa avistó el vehículo conduciendo de manera imprudente en una autopista alrededor de las 12:40 de la mañana después de que la policía dijera que el sedán plateado había sido visto participando en carreras callejeras en otro vecindario, según un comunicado del departamento de policía.

La Patrulla de Carreteras de Florida alcanzó el vehículo e intentó realizar una maniobra que implica golpear a un vehículo por detrás para hacer que gire, pero no tuvo éxito.

La policía "se retiró" mientras el vehículo aceleraba hacia el distrito histórico de Ybor City cerca del centro, informó la agencia. Finalmente, el conductor perdió el control del coche y atropelló a más de una docena de personas fuera del bar, declaró la policía.

Tres víctimas murieron en el lugar y una cuarta víctima murió en un hospital. Hasta la mañana del sábado, una quinta víctima estaba hospitalizada en estado crítico, y ocho víctimas adicionales estaban siendo tratadas en hospitales locales pero se encontraban estables, indicó la policía. Otras dos víctimas sufrieron heridas leves y rechazaron el tratamiento en el lugar. Todas las 15 víctimas son adultas.

"Lo que ocurrió esta mañana fue una tragedia sin sentido, nuestros corazones están con los seres queridos de las víctimas y todos aquellos que fueron afectados", sostuvo el jefe de policía de Tampa, Lee Bercaw, en un comunicado.

El sospechoso fue identificado como Silas Sampson, de 22 años, quien fue detenido el sábado y está recluido en la cárcel del condado Hillsborough.

Sampson está acusado de cuatro cargos de homicidio vehicular y cuatro cargos de huida o elusión agravada con lesiones corporales graves o muerte. Todos son delitos graves de primer grado. No se listó ningún abogado para Sampson.

