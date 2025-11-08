Más Información

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Se duplican michoacanos sin acceso a salud pública

Se duplican michoacanos sin acceso a salud pública

Realizarán monumento en honor a Carlos Manzo en Uruapan; inicia colecta de llaves

Realizarán monumento en honor a Carlos Manzo en Uruapan; inicia colecta de llaves

"Es muy triste lo que pasó, da coraje, da miedo”; cumple una semana incendio en Waldo’s de Hermosillo

"Es muy triste lo que pasó, da coraje, da miedo”; cumple una semana incendio en Waldo’s de Hermosillo

Frente frío 13 ingresa el fin de semana a México; provocará temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados

Frente frío 13 ingresa el fin de semana a México; provocará temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados

Con rezago en matemáticas, alumnos de 3ro de secundaria

Con rezago en matemáticas, alumnos de 3ro de secundaria

A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum, por denuncia de otra mujer

A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum, por denuncia de otra mujer

Morena instala consejo consultivo rumbo a elección del 2027; participan Poniatowska, Taibo, Encinas, entre otros

Morena instala consejo consultivo rumbo a elección del 2027; participan Poniatowska, Taibo, Encinas, entre otros

Niños sicarios son resultado de los abrazos al crimen de AMLO: Añorve; sembraron impunidad y cosechan violencia, afirma

Niños sicarios son resultado de los abrazos al crimen de AMLO: Añorve; sembraron impunidad y cosechan violencia, afirma

Israel quiere dañar la relación con México, acusa embajador de Irán

Israel quiere dañar la relación con México, acusa embajador de Irán

En CDMX 5 alcaldías, con rentas más caras

En CDMX 5 alcaldías, con rentas más caras

Identifican trasiego de gas en Atlas de Riesgos

Identifican trasiego de gas en Atlas de Riesgos

Dak Lak, Vietnam.- El tifón Kalmaegi trajo vientos feroces y lluvias torrenciales a Vietnam, causando la muerte de por lo menos cinco personas, arrasando casas, arrancando techos y desarraigando árboles.

En Filipinas, donde la tormenta dejó al menos 204 muertos a principios de la semana, los sobrevivientes lloraron sobre los ataúdes de sus seres queridos y se prepararon para otro tifón.

A medida que la tormenta se alejaba, comenzó el trabajo de recuperación en las ciudades y pueblos afectados de ambos países. En las provincias centrales de Vietnam, la gente despejó escombros y reparó los techos de sus casas.

Jimmy Abatayo, quien perdió a su esposa y a nueve familiares cercanos después de que el tifón desatara inundaciones en la provincia central filipina de Cebú, estaba abrumado por el dolor y la culpa mientras pasaba su mano sobre el ataúd de su esposa.

Lee también

"Yo pude nadar. Le dije a mi familia que nadaran, que se salvarían, solo naden, sean valientes y sigan nadando", expresó Abatayo, de 53 años, haciendo una pausa y luego rompiendo en llanto. "No escucharon lo que dije y ahora nunca los volveré a ver".

El sudeste asiático afronta una temporada de tormentas excepcionalmente activa: con Kalmaegi y Fung-wong, ya son 27 tifones los este año. Foto: AP
El sudeste asiático afronta una temporada de tormentas excepcionalmente activa: con Kalmaegi y Fung-wong, ya son 27 tifones los este año. Foto: AP

Luto por los muertos en Filipinas

En Cebú, 141 personas murieron, principalmente en inundaciones. Los aldeanos se reunieron el viernes para despedirse de sus muertos, incluso en un gimnasio de baloncesto convertido en funeraria donde los familiares lloraban ante una fila de ataúdes blancos adornados con flores y pequeños retratos de los fallecidos.

Un estado de emergencia nacional declarado por el presidente Ferdinand Marcos Jr. el jueves seguía vigente en Filipinas, mientras el país se preparaba para otra tormenta potencialmente poderosa, el tifón Fung-wong, conocido localmente como Uwan.

Marcos, quien visitó Cebú el viernes, declaró que un volumen inusualmente grande de lluvia desbordó diques y medidas de control de inundaciones y causó que los ríos se desbordaran rápidamente el martes, inundando comunidades residenciales cercanas, donde los residentes se apresuraron a subir a pisos superiores o techos de sus casas en pánico.

Lee también

En todo el país, "Kalmaegi" dejó al menos 204 personas muertas y 109 desaparecidas, según la Oficina de Defensa Civil de Filipinas, y más de medio millón de personas fueron desplazadas.

Casi 450 mil fueron evacuadas a refugios, y casi 40 mil permanecieron en centros de evacuación o en casas de familiares hasta el sábado.

La oficina meteorológica indicó que Fung-wong llegaría a principios de la próxima semana y predijo que abarcaría un estimado de mil 400 kilómetros (870 millas) antes de tocar tierra el domingo por la noche o el lunes temprano en la provincia de Aurora, al norte. También podría afectar potencialmente la densamente poblada región capital de Manila.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Trabajo. iStock/ alexis84

Visa para emigrar como emprendedor a Canadá: Requisitos y cómo se tramita paso a paso

Pensión ISSSTE Esta es la FECHA exacta en la que cae la segunda parte del aguinaldo. Foto: Canva / ISSSTE

Pensión ISSSTE: Esta es la FECHA exacta en la que cae la segunda parte del aguinaldo

¿Vuelas a EU? United Airlines ajusta itinerarios ante la reducción de vuelos. Foto: iSTOCK-Tzido

¿Cómo revisar el estatus de tu vuelo en la app de United Airlines este fin de semana? Guía paso a paso

Pago aguinaldo 2025. ¿Quiénes reciben 40 días de salario y quiénes 15 días de salario. Foto: Canva

Pago aguinaldo 2025. ¿Quiénes reciben 40 días de salario y quiénes 15 días de salario?

Chicago. iStock/ vladans

Fecha y actividades para el festival de Navidad en Chicago: Festival de Luces Wintrust Magnificent Mile