Dak Lak, Vietnam.- El tifón Kalmaegi trajo vientos feroces y lluvias torrenciales a Vietnam, causando la muerte de por lo menos cinco personas, arrasando casas, arrancando techos y desarraigando árboles.

En Filipinas, donde la tormenta dejó al menos 204 muertos a principios de la semana, los sobrevivientes lloraron sobre los ataúdes de sus seres queridos y se prepararon para otro tifón.

A medida que la tormenta se alejaba, comenzó el trabajo de recuperación en las ciudades y pueblos afectados de ambos países. En las provincias centrales de Vietnam, la gente despejó escombros y reparó los techos de sus casas.

Jimmy Abatayo, quien perdió a su esposa y a nueve familiares cercanos después de que el tifón desatara inundaciones en la provincia central filipina de Cebú, estaba abrumado por el dolor y la culpa mientras pasaba su mano sobre el ataúd de su esposa.

"Yo pude nadar. Le dije a mi familia que nadaran, que se salvarían, solo naden, sean valientes y sigan nadando", expresó Abatayo, de 53 años, haciendo una pausa y luego rompiendo en llanto. "No escucharon lo que dije y ahora nunca los volveré a ver".

El sudeste asiático afronta una temporada de tormentas excepcionalmente activa: con Kalmaegi y Fung-wong, ya son 27 tifones los este año. Foto: AP

Luto por los muertos en Filipinas

En Cebú, 141 personas murieron, principalmente en inundaciones. Los aldeanos se reunieron el viernes para despedirse de sus muertos, incluso en un gimnasio de baloncesto convertido en funeraria donde los familiares lloraban ante una fila de ataúdes blancos adornados con flores y pequeños retratos de los fallecidos.

Un estado de emergencia nacional declarado por el presidente Ferdinand Marcos Jr. el jueves seguía vigente en Filipinas, mientras el país se preparaba para otra tormenta potencialmente poderosa, el tifón Fung-wong, conocido localmente como Uwan.

Marcos, quien visitó Cebú el viernes, declaró que un volumen inusualmente grande de lluvia desbordó diques y medidas de control de inundaciones y causó que los ríos se desbordaran rápidamente el martes, inundando comunidades residenciales cercanas, donde los residentes se apresuraron a subir a pisos superiores o techos de sus casas en pánico.

En todo el país, "Kalmaegi" dejó al menos 204 personas muertas y 109 desaparecidas, según la Oficina de Defensa Civil de Filipinas, y más de medio millón de personas fueron desplazadas.

Casi 450 mil fueron evacuadas a refugios, y casi 40 mil permanecieron en centros de evacuación o en casas de familiares hasta el sábado.

La oficina meteorológica indicó que Fung-wong llegaría a principios de la próxima semana y predijo que abarcaría un estimado de mil 400 kilómetros (870 millas) antes de tocar tierra el domingo por la noche o el lunes temprano en la provincia de Aurora, al norte. También podría afectar potencialmente la densamente poblada región capital de Manila.

