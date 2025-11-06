Más Información
El tifón Kalmaegi" tocó tierra este jueves en la costa central de Vietnam con vientos de hasta 149 kilómetros por hora, anunció el Ministerio de Medioambiente del país asiático.
"La tormenta ha tocado tierra en las provincias de Dak Lak-Gia Lai", indicó el ministerio en un comunicado, añadiendo que los vientos más fuertes alcanzan entre 118 y 149 km/h.
"Kalmaegi" dejó más de 140 muertos a su paso por la vecina Filipinas, donde debido a los "severos daños en infraestructura, edificios públicos y privados, así como zonas residenciales" causados por el tifón, las autoridades de Cebú declararon estado de calamidad.
