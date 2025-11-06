Más Información

Matan a un alcalde en México cada dos meses y medio

Matan a un alcalde en México cada dos meses y medio

La mañanera de Sheinbaum, 6 de noviembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 6 de noviembre, minuto a minuto

El AIFA no levanta el vuelo; pierde pasajeros

El AIFA no levanta el vuelo; pierde pasajeros

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar sexualmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar sexualmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; “no sé quién me mandó a matar y no sé por qué”, dice en Con los de Casa

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; “no sé quién me mandó a matar y no sé por qué”, dice en Con los de Casa

Mayoría en San Lázaro modifica presupuesto 2026 por casi 18 mil mdp

Mayoría en San Lázaro modifica presupuesto 2026 por casi 18 mil mdp

Caso de Sheinbaum visibiliza el acoso; hay casi mil 200 carpetas de investigación por este delito en CDMX

Caso de Sheinbaum visibiliza el acoso; hay casi mil 200 carpetas de investigación por este delito en CDMX

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Gilberto Bátiz asume presidencia del Tribunal Electoral; presenta los ejes de su mandato

Gilberto Bátiz asume presidencia del Tribunal Electoral; presenta los ejes de su mandato

FGR pide nueva orden de captura contra Fernando Farías, marino acusado de huachicol fiscal; reprograman comparecencia

FGR pide nueva orden de captura contra Fernando Farías, marino acusado de huachicol fiscal; reprograman comparecencia

Sismos en México; reportan temblores en Oaxaca, Veracruz y Baja California Sur hoy, jueves 6 de noviembre

Sismos en México; reportan temblores en Oaxaca, Veracruz y Baja California Sur hoy, jueves 6 de noviembre

Heladas llegan a México; pronostican temperaturas mínimas de -10 grados en estos estados

Heladas llegan a México; pronostican temperaturas mínimas de -10 grados en estos estados

El tifón Kalmaegi" tocó tierra este jueves en la costa central de con vientos de hasta 149 kilómetros por hora, anunció el Ministerio de Medioambiente del país asiático.

"La tormenta ha tocado tierra en las provincias de Dak Lak-Gia Lai", indicó el ministerio en un comunicado, añadiendo que los vientos más fuertes alcanzan entre 118 y 149 km/h.

"Kalmaegi" dejó más de 140 muertos a su paso por la vecina Filipinas, donde debido a los "severos daños en infraestructura, edificios públicos y privados, así como zonas residenciales" causados por el tifón, las autoridades de Cebú declararon estado de calamidad.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Travis Barker y Dr. Simi sorprenden con colaboración: esto venderán en Farmacias Similares. Foto: Tomada de Instagram @barkerwellness / AFP

Nadie lo vio venir: Travis Barker se asocia con Dr. Simi y lanza productos que se venderán en Farmacias Similares

Pensión Bienestar suspende pagos a adultos mayores este día de noviembre. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar suspende pagos a adultos mayores este día de noviembre

¿Cómo trabajar en la Secretaría del Bienestar y ganar hasta 80 mil pesos al mes Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

¿Cómo trabajar en la Secretaría del Bienestar y ganar hasta 80 mil pesos al mes? Requisitos

Visa TN. iStock/ Fran Rodriguez

“Secretos” y guía para conseguir la visa TN: lo que todo profesional mexicano debe saber

iStock/goodmoments

Estos son los pasaportes más poderosos en 2025: Estados Unidos sale del Top 10 por primera vez