Más Información
Diputados designan a Aureliano Hernández, cercano a Colmenares, como nuevo Auditor Superior; estará en el cargo hasta 2034
Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior
Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi
Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma
Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”
Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso
Candidatura de mi esposa a gubernatura de SLP no sería nepotismo: Ricardo Gallardo; término se ha “desvirtuado”, dice
“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte
Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum; buscan impulsar plan de atención a la violencia
Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla
Un autobús postal se incendia en Suiza, provocando 6 víctimas mortales, según la policía
Seis personas resultaron muertas y cuatro heridas al incendiarse un autobús de los conocidos en Suiza como 'postales', en la localidad de Chiètres, en el cantón suizo de Friburgo, informó la policía local en una breve conferencia de prensa.
El siniestro ocurrió en Kerzers, en el cantón de Friburgo, oeste de Suiza, indicó la policía en una publicación en redes sociales.
"Varias personas resultaron heridas y varias fallecieron", señaló la policía cantonal.
Lee también Rusia, Ucrania y EU inician tercera ronda de negociaciones en Ginebra; abordan seguridad y temas humanitarios
"La intervención de los equipos de rescate está en curso. Por el momento se desconocen las causas" del incendio, agregó.
Además, un socorrista resultó herido mientras cumplía con su misión, mientras que tres de los heridos se encuentran en un estado grave, indicó.
Las fuerzas del orden señalaron que se está siguiendo la pista de un "acto deliberado", aunque recalcaron que la investigación recién comienza y que no tenían más detalles que ofrecer.
Imágenes filmadas por transeúntes y vecinos muestran cómo las llamas envolvieron completamente el vehículo de transporte público.
Lee también Irán tacha de “circo” la Conferencia de Seguridad tras retiro de invitación; "se prefieren las apariencias al contenido", acusa
La agencia suiza de noticias Keystone-ATS informó de que una persona fue evacuada del lugar en helicóptero.
Las autoridades locales tenían previsto ofrecer una conferencia de prensa más tarde el martes.
Los autobuses postales suizos -reconocido por su color amarillo, su puntualidad y su bocina de tres tonos (utilizada para avisar en las curvas cerrada)- son un servicio de transporte icónico en este país, que conecta localidades rurales y de montaña, muchas veces remotas, e inicialmente se crearon para repartir el correo, de ahí su nombre.
Bolsonaro pide permiso al Supremo para recibir en prisión a asesor de Trump; enviado también se reuniría con hijo del expresidente
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]