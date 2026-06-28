La policía turca detuvo este domingo al menos a 50 personas, entre ellas una periodista, durante la marcha del Orgullo en Estambul, donde las manifestaciones fueron prohibidas y el principal lugar de reunión fue acordonado por las fuerzas de seguridad, indicaron los organizadores.

La policía reforzó la seguridad alrededor de la emblemática plaza Taksim de Estambul, instalando barreras metálicas, mientras que las autoridades locales prohibieron las manifestaciones en los lugares de reunión, entre ellos el barrio de Kadikoy, situado en la orilla asiática.

La circulación del metro también se restringió en varios puntos del centro de la ciudad.

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"Los periodistas que cubren la Marcha del Orgullo en Estambul se enfrentan de nuevo este año a obstáculos ilegales", apuntó la Unión Turca de Periodistas en X.

La organización aseguró que la reportera Muberra Unsal "se identificó repetidamente como periodista", aunque igualmente fue detenida.

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Los manifestantes LGBTQ+, que se reunieron en varios barrios de la ciudad, proclamaron su intención de continuar con sus movilizaciones.

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"El día no ha terminado. En realidad, recién estamos empezando. No renunciamos. "Seguiremos saliendo a la calle, dondequiera que estemos", coreaban los manifestantes.

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El sábado, las autoridades turcas habían ordenado el cierre de un bar gay en Estambul por presuntas infracciones de la normativa, aunque sin ofrecer detalles.

El cierre se produce después de que grupos islamistas protestaran en las redes sociales contra un crucero previsto para viajeros LGBTQ+, al afirmar que la escala del programa en Turquía estaba siendo organizada por el propietario del bar cuya clausura fue ordenada.

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El barco tenía previsto atracar en Estambul el 8 de julio, aunque modificó su plan de viaje y eliminó la escala en Estambul.

La homosexualidad no es ilegal en Turquía, pero la comunidad LGBTQ+ es frecuentemente blanco de ataques verbales del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien la responsabiliza del descenso de la tasa de natalidad.

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