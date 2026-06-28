Ni la lluvia, el viento o el Fan Fest del Mundial detuvo la Marcha del Orgullo para llegar al Zócalo y mostrar resistencia LGBTTTIQ+. Lo que comenzó como una celebración y un arcoíris gigante que cubrió Paseo de la Reforma, terminó con la exigencia principal de garantizar salud, vivienda y educación para personas trans que lo necesitan.

En su 48 edición, la protesta de la diversidad sexual reiteró la importancia de erradicar la discriminación, el estigma hacia sus preferencias y formas de expresión, así como un alto a los transfeminicidios y crímenes de odio hacia los integrantes de la comunidad.

Cientos de miles de personas mostraron con felicidad quiénes son; celebraron, gritaron y alzaron la voz por quienes ya no están y no pudieron ser libres porque la homofobia les alcanzó.

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Cientos de personas se mostraban con orgullo, mientras otros enseñaban sus cuerpos sin sentir el frío o la lluvia, sólo emoción, entrega y pasión en el día más multicolor del año. Foto: GABRIEL PANO/EL UNIVERSAL

Desde las 9:00 horas del sábado 28 de junio, colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones que brindan apoyo y acompañamiento a mujeres trans, personas LGBT con discapacidad, trabajadoras sexuales y pacientes con VIH tomaron las calles de la Ciudad de México para exigir seguridad, atención a estas poblaciones y para gritar entre banderas multicolor y abanicos: “Es una marcha, no es un negocio”, pues acusaron que empresas con antecedentes homofóbicos aprovechan el momento para vender y comercializar un movimiento histórico.

“La diversidad sexual se excluye de programas sociales, se simula la inclusión. Nos quieren en campañas y no en las nóminas. Hay represiones todo el año, las calles nos pertenecen porque todas, todos y todes las hemos resistido. Esta marcha no les pertenece a quienes lucran con nuestra identidades, ni el gobierno ni las empresas pueden apropiarse de esta lucha”, afirmaron en uno de los tantos discursos que se dieron ayer.

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Personas de varias generaciones y distintos estados del país tomaban de la mano a sus parejas con libertad, alegría y orgullo. Alzaban sus banderas, se besaban y abrazaban frente a un público eufórico que celebraba el amor en todas sus formas. Este sábado no hubo espacio para agresiones homofóbicas ni para malas miradas de quienes no aceptan la diversidad.

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Desde hace años, colectivos de búsqueda resaltan la necesidad de que autoridades reconozcan a la familia social. Foto: GABRIEL PANO/EL UNIVERSAL

Madres acompañaban orgullosas a sus hijos e hijas gays y lesbianas; regalaban abrazos a quienes los rechazan y no los aceptan, porque en pleno 2026 muchas juventudes LGBT todavía son juzgadas y discriminadas.

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Desde hace años, colectivos de búsqueda resaltan la necesidad de que autoridades reconozcan a la familia social, esa formada por amigas y amigos que buscan hasta el cansancio a sus desaparecidos.

“Exigimos al Estado la armonización de la Ley General de Víctimas, así como de sus leyes estatales, para reconocer plenamente a la familia social, garantizando su acceso a los derechos, medidas de atención, asistencia, protección, participación y reparación integral”, señaló el Contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+ frente a la Glorieta de Las y Los Desaparecidos.

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Activistas trans y no binarios también pidieron a las autoridades un alto a la criminalización al plantón que mantienen en la Secretaría de Gobernación desde hace 10 días, de hecho, fue el único grupo vigilado por cientos de elementos de la policía capitalina a pesar de que su protesta se mantuvo pacífica y con una sola exigencia: ser recibidas por autoridades federales.

“Nos juzgan por nuestra orientación sexual, por nuestra identidad, por nuestra expresión de género o por decir a quien queremos amar, y no por el ser humano que somos ni por nuestra capacidad profesional. Eso nos ha hecho la vida absolutamente imposible. Nos llevaron a siquiatras, sufrimos abandono y muchas veces fuimos rechazados por nuestras propias familias”, declararon.

Este sábado, hombres usaron tacones, mujeres lucían minifaldas con blusas brillantes y alas de ángel y unos más sólo portaban impermeables. LUIS CAMACHO/EL UNIVERSAL

Así aumentaron las exigencias de personas de la comunidad con discapacidad, pacientes con VIH, víctimas de crímenes de odio y discriminación laboral. Tías, hermanas, padres e hijos mostraron apoyo a todos los grupos vulnerados, repetían sus consignas y acordaron ver más allá del arcoíris: ser conscientes de las problemáticas existente.

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En resistencia a los cambios climáticos de la capital del país, lesbianas, gays, bisexuales y personas trans inundaron avenida Juárez, Bucareli, Reforma, Francisco I. Madero y Eje Central al Zócalo, Revolución y Bellas Artes, donde les esperaban horas de júbilo, micrófonos abiertos para contar sus historias y expresar su orgullo.

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