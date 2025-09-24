Más Información

Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Un muerto, tras tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas; el atacante se quitó la vida

Un muerto, tras tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas; el atacante se quitó la vida

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Dan ultimátum a farmacéuticas; “no estamos jugando”

Dan ultimátum a farmacéuticas; “no estamos jugando”

"Grave y extrañísimo hecho": Noroña reporta robo en su casa de Tepoztlán

"Grave y extrañísimo hecho": Noroña reporta robo en su casa de Tepoztlán

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

Inflación sube a 3.74% en la primera mitad de septiembre, con lo que liga tres quincenas al alza

Inflación sube a 3.74% en la primera mitad de septiembre, con lo que liga tres quincenas al alza

Cuando Cárdenas y Muñoz Ledo fueron señalados “caballos de Troya del PRI” frente a De la Madrid y los expresidentes

Cuando Cárdenas y Muñoz Ledo fueron señalados “caballos de Troya del PRI” frente a De la Madrid y los expresidentes

Investigan vínculo entre joven hallado muerto y el intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha

Investigan vínculo entre joven hallado muerto y el intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha

Lo que sabemos del caso de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango

Lo que sabemos del caso de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango

Nueva York. El presentador criticó el martes en su regreso a la televisión estadounidense las amenazas del gobierno de a los comediantes tras la suspensión de su programa de entrevistas, que atribuye a presiones de la administración.

"La amenaza del gobierno de silenciar a un comediante que no le gusta al presidente es antiestadounidense", lanzó el cómico, visiblemente emocionado, en un largo inicial en el que elogió la indignación pública tras la suspensión temporal de su programa.

"No se puede permitir que nuestro gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión", añadió entre aplausos.

Lee también

Kimmel, quien frecuentemente critica a Trump y a su círculo próximo, desató la ira de algunos conservadores al insinuar que trataban de explotar políticamente el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, asesinado por un disparo el 10 de septiembre en un .

"Nunca fue mi intención restar importancia al asesinato de un joven", dijo con la voz quebrada. "Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de lo que obviamente era un individuo profundamente perturbado".

La suspensión de "En Vivo con Jimmy Kimmel" la semana pasada provocó la alegría de Trump, quien siempre ha criticado las burlas que sufre por parte de comediantes de los programas nocturnos.

Lee también

Antes de que comenzase el nuevo programa de Kimmel, Trump acusó a la cadena ABC, que lo emite, de "hacer comentarios 99% favorables a la BASURA demócrata" y dijo que el presentador es "otro brazo del DNC", el Comité Nacional Demócrata.

"Pienso que vamos a poner a prueba a ABC por esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. La última vez tuvieron que pagarme 16 millones de dólares", escribió el republicano.

Tras la elección de Trump el año pasado, la cadena ABC optó por pagar 16 millones de dólares para resolver unapor difamación que interpuso el entonces candidato republicano.

Lee también

Los espectadores que vieron la grabación en dijeron a la AFP que Kimmel había dado en el clavo.

"Fue genial. De verdad. Se mostró humilde, divertido y muy sincero. Su discurso fue acertado, sincero... Y muy auténtico", aseguró Dana Lotkowski, de 62 años, que voló desde Filadelfia para asistir al programa.

Boicot

La polémica empezó la semana pasada, cuando el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, pareció amenazar con retirar las licencias a las filiales de ABC que retransmitieran el programa a menos que exigieran la destitución de Kimmel.

Lee también

Nexstar y Sinclair, las dos compañías que controlan más de 50 de estos canales en , anunciaron en seguida que retirarían el programa de su parrilla, tras lo cual ABC anunció la suspensión.

, dueña de ABC, revirtió la suspensión el lunes.

"Hemos pasado los últimos días en conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa el martes", anunció el conglomerado del entretenimiento en un comunicado.

Pero Sinclair, que pidió la semana pasada que Kimmel se disculpe con la familia de Kirk y haga una donación a su grupo de derecha Turning Poing USA, y Nexstar, en el medio de una negociación multimillonaria que requiere el aval de la FCC, se mantuvieron firmes en su decisión de no transmitir el programa en sus canales.

Lee también

Por ese motivo, el espacio permaneció este martes fuera del aire en varios de los mercados televisivos más grandes de debido al .

El anuncio levantó críticas en la esfera política y en la industria del entretenimiento, con cientos de artistas, el Partido Demócrata y algunas voces de la manifestándose en contra de las presiones gubernamentales.

Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, el mandatario republicano ha incrementado su enfrentamiento con los medios estadounidenses, a varios de los cuales ha en los tribunales.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM dará aguinaldo a adultos mayores de 60 años. ¿Quiénes recibirán pago y de cuánto? Foto: INAPAM / Adobe

INAPAM dará aguinaldo a adultos mayores de 60 años. ¿Quiénes recibirán pago y de cuánto?

Cambia límite de transferencias bancarias: ¿Cuánto es lo MÁXIMO que se puede transferir de una cuenta a otra? Adobe

Cambia límite de transferencias bancarias: ¿Cuánto es lo MÁXIMO que se puede transferir de una cuenta a otra?

TSA. Foto: AP

Así es la tecnología de comparación facial que debes pasar en aeropuertos de Estados Unidos

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico. Foto iStock / Dmitry Vorobyev

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico

Citas de visa. iStock/ AaronAmat

¿Cómo vestir para la entrevista de visa americana? Prendas que nunca deberías usar