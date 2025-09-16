Jackson, Mississippi. La policía investigaba el martes la muerte de un estudiante universitario de raza negra que fue encontrado colgado de un árbol en el campus de la Universidad Estatal de Delta en Mississippi, desatando rumores en línea que evocaron la historia de violencia racista en el estado, incluso cuando las autoridades aseguraron que no había evidencia inicial de un crimen.

El jefe de la policía del campus, Michael Peeler, afirmó que no había indicios de actividad sospechosa en el fallecimiento del estudiante de 21 años, cuyo cuerpo fue descubierto por un miembro del personal a primera hora del lunes cerca de las canchas de pickleball del campus.

Peeler dijo que tampoco había evidencia de una amenaza continua para los estudiantes y el personal del campus. Dijo a los periodistas el lunes que la Oficina de Investigación de Mississippi, la policía local y las autoridades del condado asisten en la pesquisa.

El abogado de derechos civiles Ben Crump anunció el martes que la familia del estudiante se puso en contacto con su bufete y que llevará a cabo una investigación independiente sobre el deceso.

“No podemos aceptar conclusiones vagas cuando quedan tantas preguntas”, dijo Crump en un comunicado. “Estoy con esta familia y encabezaré un equipo de líderes y organizaciones defensoras de los derechos civiles en la búsqueda de transparencia y de respuestas”.

En tanto, el representante federal demócrata Bennie Thompson pidió una investigación por parte del FBI.

“El FBI tiene las herramientas y la experiencia necesarias para llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, y el tiempo es esencial", subrayó Thompson en un comunicado.

Delta State anunció que había planeada una conferencia de prensa el miércoles con agencias policiales estatales y locales.

El forense del condado de Bolivar, Randolph Seals Jr,. desmintió los rumores que circulan en internet de que el estudiante fue encontrado con extremidades rotas. En un comunicado reproducido por medios locales, Seals dijo que su oficina realizó un examen preliminar y concluyó que el estudiante no sufrió laceraciones, contusiones, fracturas compuestas, huesos rotos o lesiones consistentes con una agresión.

El forense no devolvió de momento un mensaje de The Associated Press en busca de comentarios.

Los intentos de comunicarse con la familia del estudiante no tuvieron éxito por el momento. Una mujer que se identificó como prima dijo a la AP en un mensaje en línea que la familia no daría declaraciones a la prensa. Otras dos personas, que dijeron ser parientes lejanos, se negaron a comentar.

En un video publicado el martes en la página de Facebook de la universidad, el presidente de Delta State, Dan Ennis, dijo que la institución reanudaría sus operaciones mientras continuaba de luto. Añadió que las autoridades del campus estaban en contacto con la familia del estudiante.

“Sabemos que nunca podremos sanar completamente esta herida”, dijo Ennis. “Seguimos cooperando con los investigadores. Seguimos asegurándonos de que se entregue a las autoridades toda la información necesaria. Y seguimos esperando respuestas”.

La universidad canceló el lunes las clases, al igual que los eventos para celebrar el 100 aniversario de su apertura como Delta State Teachers College en septiembre de 1925.

Ubicada en el corazón del delta de Mississippi, cerca de los límites estatales con Arkansas, Delta State tuvo una matrícula de otoño en 2024 de más de 2.600 estudiantes, el 42% de ellos de raza negra.

Varias publicaciones en redes sociales sobre el caso evocaron un período más oscuro en la historia de Estados Unidos, cuando los asesinatos de personas de raza negra, casi exclusivamente a manos de blancos, infligieron terror racial en Mississippi y otras partes del sur del país.

El campus de Delta State, en Cleveland, se ubica a sólo unos 48 kilómetros (30 millas) de un lugar estrechamente asociado con el infame linchamiento de Emmett Till. Un cartel en el desembarcadero del río Tallahatchie, cerca de Glendora, conmemora el descubrimiento hace 70 años del cuerpo mutilado de Till.

