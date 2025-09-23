Tras cancelación, Jimmy Kimmel vuelve al aire y atiza a Trump: "No aguanta las bromas"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de la cancelación de su programa de televisión Jimmy Jimmel Livel!, el conductor estadounidense Jimmy Kimmel regresó al aire esta noche.

Durante su show, atizó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por desear la cancelación y estar en contra de la libertad de expresión. "Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no aguanta las bromas", comentó al inicio de su monólogo.

El pasado miércoles 17 de septiembre, Kimmel comentó acerca del asesinato del influencer norteamericano Charlie Kirk: "La pandilla MAGA (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande) intenta desesperadamente presentar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y hace todo lo posible para sacarle partido político".

Ante esto, la compañía Nexstar anunció la suspensión indefinida de Jimmy Jimmel Show y su reemplazo con otro programa de televisión de la cadena ABC al estar en desacuerdo con su comentario sobre Kirk.

