Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Tras cancelación, Jimmy Kimmel vuelve al aire y atiza a Trump: "No aguanta las bromas"

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Diputados avalan a Óscar Daniel Del Río Serrano como titular del Órgano Interno de Control de la FGR

Luisa Alcalde y Alito Moreno intercambian dimes tras denuncia contra el “Cártel de Macuspana”

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

México espera respuesta por asesinato de Silverio Villegas durante detención del ICE en Chicago, EU

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Cuando Cárdenas y Muñoz Ledo fueron señalados “caballos de Troya del PRI” frente a De la Madrid y los expresidentes

Explosión en Iztapalapa: gobierno federal hace obligatorio uso de GPS y código QR en pipas gaseras

"Los Viagras" aumentan cuota de extorsión a limoneros en Michoacán; productores alertan sobre amenazas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de la cancelación de su programa de televisión , el conductor estadounidense Jimmy Kimmel regresó al aire esta noche.

Durante su show, atizó al presidente de Estados Unidos, , por desear la cancelación y estar en contra de la libertad de expresión. "Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no aguanta las bromas", comentó al inicio de su monólogo.

El pasado miércoles 17 de septiembre, Kimmel comentó acerca del asesinato del influencer norteamericano Charlie Kirk: "La pandilla MAGA (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande) intenta desesperadamente presentar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y hace todo lo posible para sacarle partido político".

Ante esto, la compañía Nexstar anunció la suspensión indefinida de Jimmy Jimmel Show y su reemplazo con otro programa de televisión de la cadena ABC al estar en desacuerdo con su comentario sobre Kirk.

Más información en breve...

