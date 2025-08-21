Más Información
Suman 78 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; “están en buenas condiciones”, asegura Rutilio Escandón
Videos, sobres amarillos y dinero en efectivo; claves del caso Pío López Obrador que el INE tardó 5 años en desechar
Jueves Negro en Colombia: ataques coordinados sacuden a Cali y Antioquia; suman 18 muertos y decenas de heridos
Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"
Horror y pánico en la Copa Sudamericana; imágenes del drama en el Independiente vs U de Chile, en Argentina
Vidulfo Rosales admite su salida del caso Ayotzinapa y conversaciones con Hugo Aguilar; "No hay nada formal en la Corte", afirma
Lenia Batres se queda sin registro de marca “ministra del pueblo”; exclusividad generaría “ventaja”, reitera IMPI
Desmantelan red de tráfico de armas del CJNG en Jalisco, Nayarit y Edomex; cae el líder “Cachorro” y otros 13 implicados
“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra
El alcalde de Cali ordenó el jueves la "militarización" de esa ciudad del suroeste de Colombia tras un ataque con un camión bomba que dejó seis muertos y cerca de 60 heridos frente a una base aérea, según el más reciente balance.
"Ante la delicada situación que hoy vive nuestra ciudad, he ordenado la militarización de Cali", dijo la noche del jueves el alcalde, tras el ataque contra una escuela militar de aviación.
Las autoridades atribuyen el brutal atentado a la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, conocida como el Estado Mayor Central (EMC) al mando de alias Iván Mordisco.
“Escuché un estruendo, se fue la luz y el techo se vino encima”; así narran testigos atentado frente a base aérea en Colombia
