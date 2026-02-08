Después de que el presidente Donald Trump anunciara con bombo y platillo el lanzamiento de "Melania", en más de tres mil pantallas alrededor del mundo, asegurando que la gente se pelearía por un boleto para ver este documental, al menos en el territorio mexicano ha sido un fracaso estrepitoso.

Según Comscore, la compañía que registra taquillas oficiales, vía la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, que aglutina a exhibidores, productores, distribuidores y prestadores de servicios afincados en México, en los primeros dos días de su estreno en las 82 pantallas en las que estaba programada, sólo logró convocar a 427 espectadores, es decir, cinco espectadores por cine, poco más de dos boletos pagados por día.

Melania es un filme producido por la propia primera dama y apoyado comercialmente por Amazon MGM Studios. El documental busca contextualizar el rol institucional de la primera dama, su participación en eventos formales y su vida dentro del engranaje político estadounidense, siguiendo sus pasos en los días previos a la segunda investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

Lee también: "Melania", fracaso en taquilla mexicana: sólo 5 personas por cine la han visto

Muere el actor gerardo taracena

El pasado 31 de enero, los amantes del cine y el teatro fueron tomados por sorpresa con la noticia de la muerte del actor Gerardo Taracena, quien ha pasado a la historia con personajes icónicos como Ojo Medio, el villano del filme "Apocalypto" (2006), o Pancho en "El infierno" (2010).

El realizador Beto Gómez y la productora Anna Roth, quienes lo tuvieron en su reparto de los filmes Salvando al soldado Pérez y Apocalypto, respectivamente, confirmaron el anuncio.

Marco Treviño, secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), apuntó al Gran Diario de México que hasta ese momento no se sabían las causas del deceso.

Un par de días después, Enrique Cuevas, amigo cercano del actor, declaró en el canal de YouTube De La Rosa TV que el deceso ocurrió mientras Taracena se encontraba en la casa de la madre de su hija; la causa fue un infarto al miocardio. También señaló que Gerardo sufría hipertensión, pero el problema estaba controlado con medicamento.

Lee también: Gerardo Taracena, el hombre que aprendió maya, corrió hasta el límite y dejó huella en el cine mexicano

El oscar será a ritmo del k-pop

Se ha anunciado que durante la ceremonia de los Premios Oscar, la cual se llevará a cabo el 15 de marzo desde el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, el tema Golden de la película "K-Pop Demon Hunters" (2025) será de los pocos números musicales en vivo, por cuestiones de tiempo de transmisión.

Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes dieron voz al grupo ficticio HUNTR/X de la película animada, participarán en el segmento de Mejor Canción Original; también está contemplada la actuación de Miles Caton con su tema "Lied to You", del drama de vampiros "Sinners".

La decisión fue comunicada al resto de los nominados en esa categoría a través de una carta en la que se les explica que las tres canciones que no serán parte del show serán presentadas mediante “paquetes” visuales con imágenes de las películas y material detrás de cámaras, que se darán a conocer a lo largo de la ceremonia.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas aseguró que todos los participantes serán promocionados en sus plataformas oficiales de redes sociales, destacando colaboraciones recientes en Spotify y el anuncio de las nominaciones como parte de su alcance.

Lee también: Premios Oscar 2026: "K-pop Demon Hunters" será uno de los pocos actos en vivo de la noche

Livia brito enfrentará a la justicia

El viernes pasado se dio a conocer que la actriz Livia Brito fue vinculada a proceso por el caso de la agresión al paparazzi Ernesto Zepeda, la cual sucedió en 2020, cuando éste tomó unas imágenes de la protagonista de telenovelas como Amanecer (2025) y La desalmada (2021), mientras estaba en las playas de Cancún, sin su consentimiento.

El reportero Carlos Jiménez dio a conocer a través de su cuenta de X un documento fechado el 4 de febrero de 2026 que señala que la razón del proceso legal se debe a “falsedad de declaraciones”.

“Desde 2024, el paparazzi Zepeda y la abogada @Angela_FriasA la denunciaron luego de que mintiera ante la autoridad, negando haber agredido al fotógrafo”, se lee en el mensaje del reportero, también conocido como C4.

Cabe señalar que Livia Brito aún está sin culpabilidad ni sentencia hasta ahora, pero deberá presentarse ante la autoridad para continuar con el proceso que la involucra junto a su entonces novio, el instructor Yosmi Gedler Martínez.

Lee también: Livia Brito vinculada a proceso por falsedad de declaraciones en el caso del fotógrafo Ernesto Zepeda

Famosos alzan la voz en los grammy

Las alfombras rojas de las ceremonias de premiación han dejado de ser simples pasarelas de moda y se han convertido en escenarios para exponer puntos de vista o para hacer activismo, como sucedió en la pasada entrega de los Premios Grammy, donde el pin con el mensaje “ICE OUT” apareció.

Artistas como Billie Eilish, Justin y Hailey Bieber, FINNEAS, Kehlani y la compositora Amy Allen llegaron al Crypto.com Arena con el mismo prendedor en la solapa. Fue precisamente la cantante y compositora Kehlani quien explicó que era imposible reunir a tantas figuras influyentes en un mismo espacio y no aprovechar la visibilidad para hacer una declaración.

“Ice Out” es una consigna directa contra el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), la agencia federal de control migratorio en Estados Unidos. Esta campaña es impulsada por organizaciones como la American Civil Liberties Union, Maremoto, la National Domestic Workers Alliance y Working Families Power, que busca visibilizar denuncias sobre operativos migratorios y presionar por cambios en la política migratoria.

Lee también: Tribu nativa americana agradece a Billie Eilish su mensaje sobre "tierras robadas" en los Grammy