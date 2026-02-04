Bad Bunny ya no es solo un músico exitoso, se ha convertido en un fenómeno capaz de llenar estadios alrededor del mundo, liderar las listas de éxitos en lugares como China y ganar toda clase de reconocimientos, incluido el Grammy a mejor disco.

Ahora, el reggaetonero está a punto de alcanzar un nuevo logro en su carrera: el de pisar uno de los escenarios más simbólicos del entretenimiento global, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Lo que vuelve especialmente significativo este momento es el contexto político en el que ocurre. En un Estados Unidos marcado por su política migratoria y la violencia de las deportaciones. El llamado "Conejo Malo" ha sido una voz crítica frente a la actuación del ICE lo que le ha traído fuertes críticas y hasta un intento de cancelación.

Y es que, que un artista latino, abiertamente en contra de la agenda estadounidense llegue a un escenario asociado con el poder cultural, añade una capa de tensión y significado que va más allá de la música.

Pero Benito es más que números, récords, discursos y fama. Estas son algunas de las curiosidades menos conocidas que ayudan a entender cómo llegó hasta aquí.

Lo que quizá no sabías de Bad Bunny

De trabajar en supermercado a artista global. Antes de ser uno de los artistas más escuchados del mundo, Bad Bunny trabajó como empacador en un supermercado. Durante ese periodo, grababa canciones desde su habitación y las subía a SoundCloud, usando su salario para costear el equipo básico y producción.

Sí tiene estudios universitarios. Benito cursó dos años de la carrera de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, al notar que su música comenzaba a ganar atención, decidió abandonar sus estudios para enfocarse en su proyecto artístico. Lo curiosos es que ahora, universidades de diferentes países tienen cursos para estudiar su obra.

Empezó a los 13 años. Si bien el éxito no lo conoció hasta 2016, inició en la música siendo aún un niño. A los cinco años formó parte del coro de su iglesia y a los 13 ya comenzaba a trapear y escribir rimas.

Bad Bunny, en la pantalla grande. Además de la música, Bad Bunny ha construido una carrera como actor. En el cine lo hemos visto en producciones como "Bullet Train" y "Cassandro", al lado de Gael García; mientras que en streaming formó parte de la serie "Narcos México", consolidando su presencia en Hollywood como algo más que una aparición ocasional.

Su faceta como luchador de la WWE. Fanático de la lucha libre desde niño, Bad Bunny no solo apareció en la WWE como celebridad invitada. Se entrenó, luchó en eventos importantes como WrestleMania y Royal Rumble, y llegó a ganar el campeonato 24/7, algo poco común para un artista musical ajeno al circuito profesional.

Tiene un hermano model. Benito no es la única estrella de su familia, su hermano menor, Bernie Martínez, brilla en el mundo de la moda. El chico ha participado en campañas publicitarias y pasarelas; además, suele acompañar al cantante a eventos importantes, como la reciente entrega del Grammy.

Su lado activista: Aunque ahora se ha convertido en uno de los principales defensores de los derechos migrantes, este no es el único movimiento al que el intérprete de "Ojitos lindos" ha apoyado. En 2019 encabezó una protesta para exigir la renuncia del entonces gobernador de Puerto Rico; además ha recibido reconocimientos por su labor a favor de la comunidad LGBT+.

Comparte un logro con Santana. En la última entrega de los Grammy, Bad Bunny hizo historia al convertirse en el segundo artista latino en ganar en la categoría Álbum del año. Anteriormente, en 1999, "Supernatural" de Santana se llevó este premio.

