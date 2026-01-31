Gerardo Taracena, el reclutado por Mel Gibson para ser su antagónico en “Apocalypto”; el revolucionario en “El violín”, el villano en “Cóyotl: héroe y bestia” y el temible reo en “Celda 211”, ha muerto a los 55 años de edad.

El realizador Beto Gómez y la productora Anna Roth, quienes lo tuvieron en su reparto de los filmes “Salvando al soldado Pérez” y justo “Apocalypto”, respectivamente, confirmaron la noticia.

“Triste noticia”, dijo Gómez a EL UNIVERSAL., quien también lo puso como protagónico en la comedia “Volando bajo”.

“Vuela, vuela alto”, escribió por su parte Roth, en sus redes sociales, acompañado de una foto en blanco y negro del histrión.

Marco Treviño, secretario general de la Asociación Nacional de Actores, apuntó al GRAN DIARIO DE MÉXICO que hasta ahora no se sabían las causas del deceso.

Taracena estudió Arte Dramático en la UNAM y prácticamente entró al cine en los estertores del siglo pasado vía “Un hilito de sangre”, protagonizada por un niño Diego Luna, en donde apenas y aparecía como voceador.

“De ida y vuelta”, de Salvador Aguirre en el 2000, fue su primer protagónico. Y desde entonces nunca volvió a salir de un set fílmico.

Era alguien siempre bromeando. Cuando filmó “Mexican gangster”, una cinta basada en la vida del asaltabando Alfredo Ríos Galeana, junto con Tenoch Huerta y Noé Hernández no dejaban los chistes fuera de cámara.

“Esta cosa no sirve, hay que comprar otros”, decía sobre los radios de utilería, que supuestamente usaba la banda para comunicarse. “A mí me toca ser el Judas”, advertía sobre su personaje.

Para “Apocalypto” tuvo que bajar de peso, aprender maya y hacer gimnasio para darle vida al temible Ojo Medio. En una escena su personaje debe correr a campo abierto persiguiendo a una víctima. La escena se repitió algunas veces. Lo mismo que su reacción tras una secuencia donde tira a alguien a un acantilado.

“Yo ya no podía y Mel diciendo otra más”, recordó en su momento a EL UNIVERSAL.

Su filmografía incluye “El infierno”, “La zona”, “Narcos: México”, así como “Héroes”, sobre los Niños Héroes de Chapultepec y “Cometierra”, sus más recientes trabajos estrenados.

Aún falta por salir a cartelera la cinta de terror “Podcast”, acerca de un demonio, dirigido por Julio César Estrada.

En 2018, en una entrevista con este medio, Taracena reveló que alejarse de un personaje que ya no repetiría, era como estar de luto.

“Es como perder a un hijo que tuviste por un tiempo. Siempre vas a recordar cómo era, siempre vas a querer que vuelva, siempre lo vas a extrañar”, dijo.

Estuvo nominado al premio Ariel por su trabajo en “Potosí”, donde batalló porque el director le pedía que fuera violento con el personaje de Arcelia Ramírez, pero con cariño y por su labor en “La carga”. Lo obtuvo por “El violín.