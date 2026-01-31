Más Información

Entre arte y sonidero, así será el Encuentro de Rotulismo en Tepito

Entre arte y sonidero, así será el Encuentro de Rotulismo en Tepito

33 años de Fundación UNAM: Un compromiso con la educación y el futuro

33 años de Fundación UNAM: Un compromiso con la educación y el futuro

Libro objeta la biografía de Victoriano Huerta

Libro objeta la biografía de Victoriano Huerta

Cómo apreciar la Semana del arte sin morir en el intento

Cómo apreciar la Semana del arte sin morir en el intento

Ilegal, carta de “sanidad moral” que pide INBAL a concursantes

Ilegal, carta de “sanidad moral” que pide INBAL a concursantes

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

La nieta del rapero, de apenas 10 meses de edad, falleció recientemente. La noticia fue confirmada por su madre, Cori, única hija del intérprete.

Este sábado por la tarde, Cori compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro en la que sostiene con ternura a su pequeña. En el mensaje, se refirió a la bebé como “el amor de su vida” y reveló que perdió la vida el pasado lunes, acompañando la publicación con un emoji de alas de ángel.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

La influencer había revelado el año pasado que Codi había nacido tres meses antes de tiempo y permaneció gran parte de su vida en cuidados intensivos neonatales (UCIN).

Lee también:

El padre de la bebé, Wayne Deuce, también compartió un mensaje dedicado a su hija fallecida, asegurando que siempre estará con ella.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Hace un mes, celebró que la pequeña finalmente había salido de la incubadora y dormía en su cama de “niña grande”. En sus redes, escribió:

“Esto es una montaña rusa de emociones ser un padre de NICU. Solo un momento de orgullo; las cosas más pequeñas serán nuestros mayores logros”.

La pareja se había mostrado abierta sobre el proceso que atravesaron con la bebé, compartiendo detalles de su vida en UCIN y los avances de Codi.

Hasta el momento, Snoop Dogg no se ha pronunciado públicamente sobre la pérdida de su nieta.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Rey Carlos ordena a Kate Middleton resolver el problema entre William, Meghan y Harry lo antes posible. Foto: (Photo by Chris Jackson / POOL / AFP) / AP Photo/Matt Dunham, FILE

Rey Carlos ordena a Kate Middleton resolver el problema entre William, Meghan y Harry lo antes posible

El adiós a Pedro Torres: productor que marcó una era en Televisa con Big Brother México y fue pareja de Lucía Méndez. Foto: Pedro Torres /IG /Lucía Mendez /IG

El adiós a Pedro Torres: productor que marcó una era en Televisa con Big Brother México y fue pareja de Lucía Méndez

Maribel Guardia dispuesta a “mantener a su nieto”; revelan que Imelda Tuñón pidió el divorcio a Julián Figueroa. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @imetunon

Maribel Guardia dispuesta a “mantener a su nieto”; revelan que Imelda Tuñón pidió el divorcio a Julián Figueroa

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia. Foto: X/YouTube

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia

Heidi Klum. Foto: EFE

Heidi Klum presume lencería al atardecer y deslumbra con abrigo blanco abierto

Ángela Aguilar ‘se mete’ en la controversia y acompaña a Nodal en concierto con su violinista. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / EFE

Ángela Aguilar ‘se mete’ en la controversia y acompaña a Nodal en concierto con su violinista

[Publicidad]