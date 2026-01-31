Más allá de las voces afinadas y las coreografías perfectas, el K-pop es una industria que exige disciplina extrema, control de la imagen y giras interminables para sus integrantes.

Si quieres conocer qué ocurre detrás del escenario, te dejamos tres documentales que muestran el mundo de los ídolos:

K-pop Idols

Esta serie documental de seis episodios, disponible en Apple TV+, sigue a grupos que aún buscan consolidarse en la industria, como Blackswan, Cravity y la artista coreano-estadounidense Jessi.

Aquí no hay glamour: los ensayos pueden durar hasta 10 horas al día, las dietas son estrictas, existen toques de queda y reglas que van desde no beber alcohol hasta informar cada salida a la calle.

Fatou y Nvee, de Blackswan, muestran cómo un “comeback” (el regreso promocional de una canción) implica semanas de práctica extenuante. Gabi, del mismo grupo, comparte su dieta de huevo, pechuga de pollo y camote, siguiendo las indicaciones de su jefe.

Wonjin, de Cravity, cuenta que perdió siete kilos en solo dos semanas para poder entrar al sello.

El documental también aborda un tema nuevo para el K-pop: la diversidad. Blackswan es hoy un grupo multinacional sin integrantes coreanas, lo que abre un debate en la industria: ¿puede existir el K-pop sin coreanos?

Disponible en: Apple TV+

Big Bang Made

Antes de que BTS convirtiera al K-pop en un fenómeno global, Big Bang llenaba estadios alrededor del mundo. Este documental de 2016 sigue el Made World Tour, una gira de 340 días que reunió a 1.5 millones de personas en 13 países.

La intención no es mostrar el espectáculo, sino los momentos detrás del escenario: los integrantes jugando entre ellos, cansados, bromeando. Para Big Bang, el escenario era el único espacio donde podían relajarse.

El documental fue un éxito histórico en Corea y Japón; su estreno en China alcanzó más de 10 millones de vistas en solo 24 horas, no por el show, sino por la intimidad que mostraba.

Disponible en: YouTube

Blackpink: The Movie

Estrenado en 2021 por el aniversario del grupo, este documental combina entrevistas con presentaciones en vivo de sus giras mundiales.

A diferencia de K-pop Idols, aquí vemos a artistas que ya alcanzaron el éxito absoluto. Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa hablan directamente a cámara sobre sus comienzos, la relación entre ellas y su vínculo con los fans.

El documental mezcla recuerdos, mensajes exclusivos y fragmentos de conciertos que muestran cómo el grupo se convirtió en un fenómeno que trasciende la música. Consiguió casi 500 mil espectadores en solo cinco días, y México estuvo entre los países con más asistencia en cines.

Disponible en: Disney